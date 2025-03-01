Erden Timur Londra’da Galatasaraylılarla buluştu

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ADADAKİ sarı kırmızılıların kurduğu ‘Galatasaray Association UK’ derneğinin davetlisi olarak Londra’ya gelen Erden Timur, yöneticilik kariyerinden kişisel yaşamına kadar birçok başlıkta soruları yanıtladı. Londra merkezli Galatasaray Derneği’nin başkanlığını Ümit Erbek üstleniyor. 2022-2024 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, yöneticilik görevlerini bıraktıktan sonra ailesine daha çok zaman ayırabildiğini ve bundan memnun olduğunu dile getirdi.



Konuklar arasında ‘Hafız Mustafa 1864’ün direktörü Ahmet Halit ve JP Morgan Yönetici direktörü Gökhan Özkan’da yer aldı. Öte yandan kulübün merkezi konumundaki Florya tesislerinde oyuncularla ve Galatasaray kulübü çalışanlarıyla bir arada olmayı özlediğini söyleyen Timur, genç yaşına rağmen oyuncuların kendisini “ağabey” olarak gördüğünü dile getirdi. Erden Timur, Galatasaray’da benimsediği yönetim anlayışıyla dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Timur, Londra’daki Galatasaraylılarla yaptığı söyleşide, yönetim anlayışının başarıya doğrudan yansıdığını aktardı ve inisiyatif almanın önemini örneklerle anlattı. Şirket değerleri belirlemenin ve bunları uygulamakta cesur olmanın önemini vurgulayan Erdem Timur, insanın anlam arayışında “adanmışlığın” temel bir rol oynadığını söyledi.Futbol severliğin yalnızca maç kazanmak ve kupa almaktan ibaret olmaması gerektiğini söyleyen Timur, topluma faydalı olmanın ve sosyal projelerin birleştirici rolüne işaret etti ve 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları örnek verdi. 43 yaşındaki avukat ve iş insanı Erden Timur, Nef yapı şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğan Timur, Tarsus Amerikan Koleji mezunu. 2005’te Marmara Üniversitesi’nden hukuk diplomasını alan Timur, bir süre London School of Economics’te de eğitim gördü. Timur, Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin yüzüncü insanı.