Erasmus bütçesi ikiye katlanacak

YAŞAR Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker’in koordinatörlüğünde yürütülen ve Jean Monnet modül projesi olarak 2017 yılında hibe almaya hak kazanan proje, 3 yıldır aralıksız devam ediyor. Canlı bağlantıyla seminer dersine katılarak AB-Türkiye ilişkileri ve AB İletişim Stratejisine ilişkin bilgiler aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, 2018 yılında gerileyen Türkiye-AB ilişkilerini tekrar canlandırmak için reformları hızlandırma gayreti içine girdiklerini söyledi. Kaymakçı, “Türkiye’nin adaylığının resmen onaylandığı 1999 yılından, AB’ye katılım müzakerelerin başladığı 2005 yılına kadar çok önemli reformlar yapıldı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin en reformcu dönemi oldu diyebilirim. 2018 yılında ise soğuyan ve gerileyen Türkiye-AB ilişkilerini yeniden yumuşatmak ve canlandırmak için reformları tekrar hızlandırdık. Vize serbestisi diyaloğunda da yerine getirmemiz gereken 6 kriter bulunuyor. Bunların büyük bir bölümü siyasi alanla ilgili. Umarım bu reform dalgasını hızlandıracağız” dedi.

550 BİN VATANDAŞIMIZI SÜRECE DAHİL ETTİK

Konuşmasında Türkiye-AB mali işbirliklerine değinen Kaymakçı, “2002’den itibaren IPA Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programları kullanılmaya başlandı. 2020-2027 döneminde de hedefimiz, Türkiye’nin 4.5 milyar Euro’luk bir hibe alabilmesi. Bu nedenle IPA projelerine çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Gerek akademiye gerekse de kamu kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bir de TÜBİTAK tarafından koordine edilen UFUK 2020 Destek Programları mevcut. Burada da firmaların yenilikçi ve araştırmacı bölümlerine önemli görevler düşüyor. Erasmus programlarında ise şu ana kadar 550 bin vatandaşımızı sürece dahil ettik. Sadece akademisyenler ve öğrenciler değil aynı zamanda çıraklar, kalfalar, sporcular, engelliler ve farklı kesimden kişiler de bu programlardan yararlandı. Erasmus’u çok önemsiyoruz. Kültürlerarası önemli bir farkındalık oluşturuyor. Önümüzdeki dönem bütçesini ikiye katlayacağız” bilgisini verdi.

AB, KRİZ DÖNEMİNE DAYALI BİR YAPI DEĞİL

Pandemi sürecinde AB’nin dayanışma tutumunu değerlendiren Kaymakçı, “Pandemi ile mücadele ve sağlık konuları kurumsal olarak AB’nin görev alanında değil. Mart başında çok büyük bir beklenti vardı, kriz çıktı ve AB bunu nasıl çözecek diye. Ama AB, kurumsal olarak hareket edemedi çünkü bunun nedenleri vardı. AB, kriz yönetimine dayılı bir yapı değil. Gelir artırma alanı var ama tek ses olma, krizlere karşı esnek olma gibi bir yapıya sahip değil. Eğer AB’yi yetersiz kaldı diye suçlayacaksak bu kriterler çerçevesinde suçlayalım. Duygulardan uzak, verilerle konuşmak gerekirse AB Komisyonu 750 milyar Euro’luk ekonomik kurtarma paketini açıkladı. Dünyanın hiçbir coğrafyasında böyle bir rakam açıklanamadı” dedi. FARKLI İLLERDEN KATILIM

3 yıldır devam eden proje hakkında bilgi veren Dr. Huriye Toker, “Proje gereği 3 yıldır iletişim alanında AB ve Avrupa medyası dersleri vererek konuyu iletişim öğrencilerine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda her dönem iletişim fakültesinde dersler açtık. COVID-19 nedeniyle de son yaz okulunu dijital ortama taşıdık. Ordu’dan Giresun’a, İzmir’den Çanakkale’ye tüm ülkeden toplam 35 öğrenci yaz okuluna katıldı. Avrupa Birliği ve tarihçesi, yapısı, kurumları, Türkiye’nin üyelik süreci, göç, yükselen sağ gibi konularda dersler alan öğrenciler konuyu hem akademik, hem de güncel konularla birlikte tartışma imkânı buldu” dedi.