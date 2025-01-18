ePA’ya nasıl erişebilirim?

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DOKTOR muayenehaneleri, fizyoterapistler veya tıbbi ekipman sağlayıcıları, elektronik sağlık kartınızı okuyarak ePA’da saklanan verilere erişebilir. Ancak, siz kendiniz ePA’ya nasıl erişebilirsiniz? ePA’nın sunduğu tüm olanaklardan yararlanmak için üyesi olduğunuz sağlık sigortası şirketinin ‘ePA uygulaması’ gerekli olacak. Bu uygulamanın adını öğrenmek için Gematik’in ulusal dijital tıp ajansının listelerine bakabilirsiniz. Alternatif olarak, bir tarayıcı uygulaması ile bilgisayardan da ePA’ya erişim sağlanması planlanıyor. Erişim için şunlar gerekli:

* NFC özellikli elektronik sağlık kartı: Kartın üzerinde küçük bir radyo dalgası sembolü bulunmalı.

* PIN kodu: Bunu sağlık sigortası şirketinizden talep etmeniz gerekli. Bu PIN kodu, doğrudan posta yoluyla değil, kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra sağlanır. Yaygın yöntem, yerel postane şubesinde kimlik doğrulamanız gereken Postident yöntemidir.

* Uyumlu cihaz: Akıllı telefonlar için minimum Android 10 veya iOS 16 işletim sistemi gerekli. Bilgisayarda ise güvenlik seviyesi iki olan bir kart okuyucu cihaz kullanılmalıdır. Bu konuda yardıma ihtiyaç olması halinde, bağlı olduğunuz sağlık sigortasına başvurup, destek talep edebilirsiniz.

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ePA’DA HANGİ AYARLARI YAPABİLİRİM?

Örneğin, erişim haklarınızı belirleyebilirsiniz. Her doktor, ePA’da saklanan tüm belgelere erişemez. Bir diş hekiminin psikoterapi belgelerinize erişmesini istemiyorsanız, bunu yapacağınız ayarla engelleyebilirsiniz. Sigortanız tarafından ePA’ya ilişkin yapılan ön ayarlarla, sağlık kartınızı okutan tüm sağlık sunucuları (eczacılar ve muayenehane çalışanları da dahil olmak üzere) tarafından neredeyse tüm bilgilerinize ulaşabileceklerini unutmamalısınız. Örneğin ePA’da yapılan ön ayarlar sayesinde, muayenehanede çalışanları, sağlık kartınızı okutma cihazına taktıktan itibaren 90 gün süreyle, sağlık bilgilerinizi görebilirler. Eczaneler için bu süre 3 gün süreyle sınırlıdır.

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ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Evet, çocuklar için de ayrı bir ePA oluşturulacak. Ancak ebeveynler, bu uygulamayı reddedebilir. Örneğin önümüzdeki mart ayında dünyaya gelen bir bebek, aile sigortası üyelik başlangıcı ile otomatikman bir ePA oluşturulur. Bebeğin ePA yönetimi, 16 yaşına kadar tümüyle ebeveyninin sorumluluğundadır. 16 yaşından sonra herkes kendi ePA’sı hakkında karar verebilir.





ePA’YI REDDEDEBİLİR MİYİM?

Yasal sağlık sigortaları tarafından yılın başından itibaren dijital ortamda oluşturmaya başladığı ePA adlı Hasta Sağlık Dosyası, tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. İstemeyen sigortalılar, sigorta şirketlerine yazılı itiraz edebilir veya sağlık sigortasının uygulaması üzerinden, ePA’nın oluşturulmasını engelleyebilir veya hali hazırda oluşturulmuş bir ePA‘yı bile, talep üzerine sildirebilir. ePA’nızı sildirdikten bir süre sonra kararınızdan vazgeçip yeniden sağlık bilgilerinizin saklandığı bir dijital Hasta Dosyası’nın oluşturulmasını istiyorsanız, bu sağlık sigortanız nezdinden yazılı başvuru ile yapabilirsiniz. Gerek ePA’nızın silinmesi gerekse yeniden oluşturulması konusunda sağlık sigortanızda destek talep edebilirsiniz.

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VERİLERİM GÜVENDE Mİ?

Sağlık sigortası uzmanlarının verdiği bilgiye göre, ePA verileri, elektronik posta yolu yerine güvenli bir telematik altyapısı üzerinden iletiliyor. ePA’daki bilgilere ulaşmak için, gerek hekimler gerekse sigortalılar, mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundalar. Gematik yetkilileri, sağlık sigortaların bile ePA’daki verilere erişme imkanları yok. Bu hak sadece hekimlere, sigortalılara ve eczacı, psikolog gibi sağlık hizmeti sunucularına tanınıyor. Ancak buna rağmen dijital ortamda yüzde 100 güvenliğin hiçbir zaman garanti edilemeyeceğini de buradan uyarmak istiyorum.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

EMEKLİLER NE ZAMAN VERGİ BEYANINDA BULUNMALI?

Almanya’da yaşayan emekliler, ilk etapta aylıklarını herhangi bir vergi kesintisi olmadan alırlar. Ancak, emekliler belirli koşullarda bu gelirlerini yıl sonunda vergilendirmek zorunda kalabilirler. Bunun ne zaman geçerli olduğunu sizler için araştırdık.

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EMEKLİLİK TARİHİNE BAKILIR

Bilindiği gibi emekli aylıklarının belirli bir kısmı vergiye tabidir ve bu vergilendirme oranı, emekli olunan tarihe bağlı olarak değişiklik gösterir. Aylıklar başlangıçta vergiden muaf bir şekilde ödendiği için birçok emekli, gelirlerin sonradan vergilendirilebilmesi amacıyla vergi beyannamesi vermek zorunda kalır. Alman Emeklilik Sigortası Kurumu (DRV) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bir vergi beyannamesi vermek, emekliler için her zaman zorunludur, eğer vergilendirilebilir gelirleri yıllık temel vergi muafiyetini aşarsa. 2024 yılı için bu muafiyet, bekarlar için 11 bin 784 Euro, evli çiftler için ise 23 bin 568 Euro olarak belirlenmişti. 2025 yılı için ise bu miktar daha yüksektir: Bekarlar için 12 bin 096 Euro, evliler için 24 bin 192 Euro.

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BELGELER İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Gerekli durumlarda, emekliler Almanya Emeklilik Sigortası’ndan ücretsiz olarak emekli aylıklarına ilişkin belgeler temin edebilirler. Bu belgelerde, vergiyle ilgili tüm önemli tutarlar ve bu tutarların vergi beyannamesine nasıl işleneceğiyle ilgili bilgiler yer alır. Bu belgeleri almak isteyenler, örneğin, online başvuru yapabilir. Söz konusu belge bir kez talep edildikten sonra, emeklilere bu belgeler DRV tarafından sonraki yıllarda otomatik olarak gönderilir. DRV, bu belgeleri genellikle ocak ortası ile şubat sonu arasında gönderiyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler, ücretsiz DRV’nin 0800 10 00 48 00 numaralı servis hattını arayabilir.

Son bir bilgi daha: Emeklilik sigortası, vergiye tabi bilgileri yetkili vergi dairesine otomatik olarak ilettiğinden bu yana, emekliler için vergi beyannamesi düzenlemek artık çok daha kolay hale geldi. ‘R’ ve ‘Altersvorsorgeaufwand’ adlı formlarda gerekli bilgileri doldurmak, yalnızca beyannamenin elektronik olarak verilmesi ve olası bir geri ödeme veya ek ödeme miktarının önceden hesaplanması isteniyorsa gerekli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

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