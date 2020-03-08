Enver Şimşek’in anıtını tahrip ettiler

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, anıtın tahrip edildiğini fark eden cemaatten bir kişinin olayı kendilerine aktardığını söyledi. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Aslan, Almanya’da son dönemde artan ırkçı saldırılara dikkati çekti. Aslan, “Almanya’da daha önce de ırkçı saldırılar vardı ama özellikle son 2-3 yıldır oluşturulan siyasi hava, bu işlerin bu şekilde yansımasına neden oldu diye düşünüyoruz. Buradan cesaret alan ırkçılar, özellikle son bir senedir bu işleri tırmandırdı” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü bölgede bir camiye imzasız ve isimsiz tehdit mektubuyla kurşun gönderildiğini anlatan Aslan, “Buradaki yerel makamların bu işleri ciddiyetle takip etmelerini istiyoruz. Bunlarla ilgili yeterince çalışma yapılmadığı kanaatindeyiz. Bu kişilerin bulunup, kamuoyunun önüne çıkarılması lazım. İnsanların, polis teşkilatına güveni kalmadı, bunu da toplum olarak her fırsatta vurguluyoruz” diye konuştu.

Almanya’da NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek, ailesini geçindirmek için çiçek sattığı Nürnberg’de 9 Eylül 2000’de, NSU’nun 8 kurşunuyla vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti