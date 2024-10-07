‘Entrikalı Dolap Komedyası’ Nürnberg’i kahkahaya boğdu

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YUNUS Emre Gümüş’ün kaleme aldığı ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ oyununun yönetmenliğini Harun Türköz üstlenirken, sahne dekoru Ahmet Kıral, teknik tasarımı Derya Dağdelen, ışık ve ses düzeni ise Sedat Deveci tarafından hazırlandı. Oyunda Ertuğrul Karakaya, Cihan Kente, Kürşat Sarıkaya, Cansu Eser, Yılmaz Sezer, Tuğba Ülkü, Sema Ovant, Didem Türker, Bahri Akyol, Cemil Aydın, Oktay Girikoğlu, Serkan Bahar, Erdinç Molla, Alper Aydoğan ve Bahar Ayan gibi isimler rol aldı. Oyun hakkında bilgi veren OKM sanat yönetmeni Ertuğrul Karakaya şunları söyledi: “Bir dolabın etrafında geçen olayların yer aldığı oyunda, kendi düşüncelerinde iyi ile kötüyü barındıran bir varlık olan insanın yaptığı tüm hataları, unuttuğu vicdanının sesini hiçe sayıp her seferinde suçu başkalarına atması ve bu davranışın sonunda yaşadıkları anlatılmaktadır. Eve giren iki hırsızın elbise dolabında buldukları ceset, sonradan eve gelen ev sahipleri ve diğerlerinin yaşadığı trajikomik olaylara sahne olan oyun, hem eğlenceli hem de düşündürücü mesajlar içeriyor” dedi.