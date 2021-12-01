Ensar'ın Türkiye aşkı

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On yaşında (Taxofit) Futbol okuluna başlayan Taşkıran, 16 yaşında gençler 3. Lig Rhein Süd takımında başarılı iki sezon geçirdi. Köln’ün en eski köklü kulübü Bundesliga U17 Viktoria takımınında iki sezon formasını giyen Ensar, iki sezondur Deutz 05 in birinci takımında oynuyor. Almanya Mittelrheinliga ekiplerinden Deutz 05 forması giyen Enes Taşkıran, ilk hedefinin Ümit Milli takım olduğunu belirterek Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 18 yaşındaki gurbetçi Ensar Taşkıran, milli takım yetkililerine mesaj göndererek Türkiye’nin ümit milli takımında oynamak istediğini dile getirdi ve sonra da Almanya ile Türkiye’den gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.