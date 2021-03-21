DİTİB’in ‘Engelsiz Cami projesinde ben de varım’ projesini dernek bünyelerinde uygulamaya koyan Kadın Kolları Başkanı Şükran Canat ise şunları söyledi: “Tamamen kadın kollarımız tarafından gönüllülük esasına dayanarak çalışmaları yürütülecek olan özel çocuklara özel etkinlik saati projemizde yer almaktadır. 21 Mart Down Sendromlular günü vesilesiyle DİTİB Garbsen Kadın Kolları olarak özel çocuklarımızı ve değerli annelerini evlerinde pandemi kurallarına uygun şekillerde kısa ziyaretlerde bulunduk. Amacımız öncelikle ailelerimiz, özel çocuklarımızla bizzat irtibata geçmek ve onlara bu anlamlı projemizden ve hazırlanan etkinliklerimizden bahsetmekti. Özel çocuklarımız ile kurduğumuz diyaloglar ve değerli annelerimizle yaptığımız kısa görüşmelerimizin projemiz adına birçok hususta faydası ve yeni fikirlerin gelişmesine vesile olacağını belirtmek isteriz. Bu denli önemli çalışmaların toplumda örnek teşkil etmesini ve buna benzer çalışmaların birçok kurumlarda ön plana çıkmasını temenni ediyoruz.”

ANNELER DE UNUTULMAYACAK

“Bu projede her ne kadar özel çocuklarımız ön planda olsa da bu çocukların yanından ayrılmayan anneler de unutulmayacak. Bu kapsamlı proje ve çalışmalarımızda camimiz bünyesinde ve dışarıda onlar için de uzmanlarımız eşliğinde programlar düzenleyeceğiz. Etkinlik saati esnasında özel çocuklarımız onlar için hazırlanan programlara katılırken, aynı zamanda değerli annelerimiz de uzman doktorlarımız, pedagoglarımız, sosyologlarımız ve hanım hocalarımızla konuşma ve görüşme programlarına katılma fırsatı bulacakkar. Bu faaliyetlerimizin daimi olabilmesi için düzenli olarak ailelerimiz ve uzmanlarımızla irtibat halinde olacağız. Hedefimiz, özel konuma sahip çocuklarımızın ve ailelerinin toplumsal yaşamdan kopmadan, nitelikli bir şekilde yaşamları sürdürmelerine katkı sağlamak.” Kocatepe Camisi Başkanı Zafer Yıldız