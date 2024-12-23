Engelli vatandaşlarımıza müjde! Artık Türkiye’de...

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YENİ yönetmelikle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya şunları söyledi: “T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile yürüttüğümüz görüşme ve çalışmalar neticesinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerden aldıkları (en az yüzde 40) engelli kimlik belgeleri ile gerekli işlemler yapıldıktan sonra, Türkiye’de kendilerine ‘Engelli Kimlik Kartı’ verilecek. Böylece, vatandaşlarımızın Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştıracak belirli haklardan faydalanmalarına imkân sağladık.”

AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya

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PEKİ VATANDAŞ NE YAPACAK?

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından alınan engelli kimlik kartı, Türkiye’de tanıtma işlemleri yapıldıktan sonra geçerli olacak. Peki engelli vatandaşlarımız bu tanıtma işlemleri için ne yapacak?

* Yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş en az yüzde 40 engellilik durumunu tanımlayan ‘Engelli Kimlik Kartı’ (EKK) belgesi, alındığı ülkede ‘apostil’ yaptırılmalı. * Apostil onayı alınan belge, kimliği düzenleyen ülkedeki başkonsolosluk tarafından kabul edilen bir yeminli tercümandan Türkçeye çevrilecek. * Tercüme edilen belge başkonsolosluktan randevu alınarak tasdik ettirilecek.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İşlemleri tamamlanmış, ‘apostil’ onayı alınmış belge, 2 adet fotoğraf, kimlik veya pasaport fotokopisi ile Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Genel Müdürlüğü’ne bizzat veya vekil aracılığıyla ‘Engelli Kimlik Kartı’ başvurusu yapılacak. Başvurusu kabul edilen kişilere Türkiye’de ‘Engelli Kimlik Kartı’ düzenlenecek ve kartın kendisine teslim edilmesinden itibaren sağlanan tüm haklardan yararlanmaya başlayacak.

Engelli kimlik kartının ülkemizde sağladığı haklar ve başvuru sürecine dair detaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.aile.gov.tr/sss/engelli-ve-yasli-hizmetleri-genel-mudurlugu/yurt-disindan-alinan-saglik-raporu-engelli-kimlik-karti-tanitilarak-turkiye-de-engelli-kimlik-karti-alinmasi-hakkinda-sorulan-sorular/

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HANGİ HAKLAR VAR

İçişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, yabancı ülke makamlarınca düzenlenen ‘Engelli Kimlik Kartlarının’, ‘apostil’ işlemi yapılarak ve Türkiye’de sosyal hizmet merkezlerinde tanıtılması durumunda şehir içi toplu taşıma araçlarından, şehir içi ve şehirlerarası demiryolu ulaştırma hizmetlerinden, şehir içi ve şehirlerarası deniz ulaşımı hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Yine engelli katına sahip olanlar Türk Hava Yolları A.Ş.’den alacağı yurtiçi uçak biletlerinden, BTK kararı kapsamında telefon, internet ve GSM faturalarından yüzde 25 indirimli yararlanabilecekler. Sinema biletlerinden indirim ise yüzde 50 olacak. Devlete ait opera, bale ve tiyatro gösterileri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.