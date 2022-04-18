‘Engelli kardeşlerimize sahip çıkalım!’

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AVRUPA El Ele Vakfı Başkanı Cengiz Hocazade, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik’i makamında ziyaret etti. Hocazade, Türkiye’nin bazı şehirlerinde yaşayan engellilere teslim edilmek üzere hazırlanan akülü ve manuel arabalarının gönderilmesi konusundaki bürokratik işlemleri çözen Başkonsolos Serdar Deniz’e ve arabalarla giyim malzemelerinin Türkiye’ye taşınması konusunda gereken yardımı yapan Nürnberg Türk Hava Yolları Müdürü Abdullah Ömer Çelik’e teşekkür ederek Mardin’de özel hazırlanmış el yapımı Türk bayrağını takdim etti.

‘ENGELLİLER BAKANLIĞI KURULMALI’

Avrupa El Ele Vakfı’nın amacının, özellikle Türkiye’deki engellilerin, yaşlıların ve yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten Hocazade, engellilere yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerle giysi yardımı yaptıklarını, yardımların Türkiye’deki engellilere valiliklerin bilgisi dahilinde dağıtıldığını belirtti. Türkiye’nin yüzde 12’sinin engelli vatandaşlarımızdan oluştuğunu belirten Hocazade, “Meleklerimiz olarak kabul ettiğimiz engellilerimizin sorunlarının çözümü, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan alınıp, engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapacak olan Engelliler Bakanlığı tarafından çözülebilir” dedi.

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Nürnberg ve Münih El Ele Konfederasyon e.V. isimli derneklerden, El Ele gazetesi, El Ele dergisi ve El Ele korona test merkezi hakkında da bilgi veren Hocazade, “Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar arasında, Burdur’un Bucak ilçesinde 8 bin metre alan üzerine kurulu huzur bahçesi tesislerinde 4 engelli çocuğun ismi yaşatıldı” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN VARIZ’

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, “Vatandaşlarımıza hizmet için varız. Bir insanın ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde engelli olacağını önceden kimse bilemez. Bu nedenle engelli kardeşlerimize sahip çıkalım. Sağlığı iyi olan herkesin din dil ırk ayırımı yapmadan engellilerimizin, yardıma muhtaç çocuklarımızla yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda biraz daha fazla duyarlı olmalıdır. Vatandaşlarımız birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederse sorunların çözümleri daha da kolaylaşır” dedi.

Nürnberg Türk Hava Yolları Müdürü Abdullah Ömer Çelik de, Avrupa El Ele Vakfı Başkanı Cengiz Hocazade’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Benim de iki güzel engelli meleğim var. Engellilerimizin ve yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda vatandaş olarak gerekeni yapmalıyız. Vatanımızdaki egellilere, çocuklara ve yaşlılara verilmek üzere götürülecek akülü ve manuel engelli arabaların taşınmasında Türk Hava Yolları Müdürü olarak gerekenin yapıldığını düşünüyorum. Genel müdürlüğün onayı ile memleketimizde yaşayan engellilerimiz başta olmak üzere yaşlılarımıza, çocuklarımıza verilmek üzere gönderilecek yardımlarda üzerimize düşen görevi yapmaktayız” dedi.