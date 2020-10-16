Engelli eşini korumak için kapıyı kilitledi, felaketi oldu

YANGIN Schöneberg semtindeki dört katlı bir apartmanın üçüncü katında çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Dairenin kapısı kilitli olduğu için itfaiye erleri dairenin kapısını baltayla kırıp içeri girdiler.

Daireden ağır yaralı olarak çıkarılan 35 yaşındaki bedensel engelli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesiyle aynı odada bulunan 7 yaşındaki bedensel engelli erkek çocuk ise ilk yardım ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Küçük çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yan odada bulunan 13 yaşındaki kız çocuğunun ise hem dumandan zehirlendiği hem de vücudunun birçok yerinin yandığı belirtildi. Genç kız hastanede yoğun bakımda tutuluyor.





DAİRENİN KAPISI KİLİTLİYDİ

Yanan dairenin üst katındaki dairede yaşayan üç kişi de itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Biri dumandan zehirlenirken diğer iki kişinin herhangi bir sağlık sorununu olmadığı açıklandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin saatler süren müdahalesinden sonra yangın tamamen söndürüldü. Daire ve içindeki eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Yangını ilk fark eden ise yan apartmanda oturan 40 yaşında Mendim Gashi oldu.

Dumanı gördüğünü ve çığlık seslerini duyduğunu söyleyen iki çocuk babası Gashi “Dumanları gördüm ve yan komşumuzun kızının çığlıkların işittim. Pencereden baktığımda alevler yükseliyordu. Hemen yardıma koştum. Yukarı çıktığımda dairenin kapısı kilitliydi. Sürekli ağlayan kıza anahtarı bulmasını söyledim. Ancak evde alevler çok yükseldiği için kız anahtarı bulamadı. Yan odadan ise anne ve kardeşinin çığlıkları artık gelmiyordu. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. Onlara kapının kilitli olduğunu ve yanlarına balta almalarını söyledim” dedi.

Fotoğraf: Berlin İtfaiyesi

BABA İŞE GİDİNCE KAPIYI KİLİTEMİŞ

Yanan evde karı-koca ve 7 yaşlarındaki engelli oğlunun yaşadığı bilgisini veren Gashi “Kız başka bir yerde bakıcıda kalıyordu. Sık sık ailesinin yanına geliyordu. Büyük çocukları ise başka bir yerde yatılı kalıyor. Baba Brandenburg’da boru döşeme işinde çalışıyor. Sabah erkenden işe giderken kapıyı kilitlemiş. Böyle olunca da biz daireye giremedik. Sadece pencereden ağlayan küçük kıza moral vermeye çalıştık. Kapı kilitli olmasaydı biz daireye girer içeridekilerini çıkarırdık. Belki onlar bile kendi başına çıkabilirlerdi. Ama kapı kilitliydi” dedi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Polis ve savcılık dairede incelemelerini sürdürüyor.