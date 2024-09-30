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‘Engel Olma Destek Ol’

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#Almanya#Hayvanat Bahçesi#AVRUPADAN HABERLER
‘Engel Olma Destek Ol’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 09:45

Almanya’nın Hannover kentinin yakınlarında bulunan Garbsen kasabasında kuruluşundan bu yana dini vecibelerin yerine getirilmesinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarıyla farkındalık yaratan Kocatepe Cami, ‘Engel Olma Destek Ol’ projesi kapsamında bu kez özel gereksinimli çocukları hayvanat bahçesine götürdü.

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ETKİNLİK hakkında bilgi veren Kocatepe Camii Başkanı Zafer Yıldız, şunları söyledi: “Biz sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara önem veren bir kurumuz. Bu çerçevede özel çocuklara ve ailelerine destek olmak, onları toplumla daha fazla kaynaştırmak amacıyla zaman zaman değişik aktivitelerde bulunuyoruz. Son olarak da hayvanat bahçesi gezisi gerçekleştirildi. Bu etkinliğimiz pedagog ve anaokulu öğretmeni Nuray Barut koordinatörlüğünde, dernek yöneticilerimiz ve bir grup özel çocuklar ve aileleri Hannover Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Burada çocuklarımız aileleriyle birlikte hoş bir zaman geçirdiler. Hayvanlarla iç içe bir gün geçirdikleri zaman süresince özel çocuklarımızın neşelerini görmek bizlerin de en büyük mutluluğu oldu. Bu çocuklarımıza ve ailelerine yönelik çalışmalarımızla birlikte karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele etmek, onlara fırsat eşitliği sağlamak yönündeki çalışmalarımız devam edecektir.”

‘Engel Olma Destek Ol’

‘Engel Olma Destek Ol’

‘Engel Olma Destek Ol’

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#Almanya#Hayvanat Bahçesi#AVRUPADAN HABERLER

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