Enflasyon yüzde 2.3 ile yüksek seyrediyor

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YILIN başında, üst üste üç kez yükselen enflasyon hız kaybetmişti. Aralık ayında enflasyon oranı yüzde 2.6 seviyesindeydi. Federal İstatistik Ofisi’nin geçici verilerine göre, ocak ayından şubat ayına kadar mal ve hizmet fiyatları yüzde 0.4 oranında arttı. Rakamlara göre gıda fiyatlarındaki artış yeniden hızlandı. Yüzde 2.4 ile genel enflasyon oranının hemen üzerinde gerçekleşti. Bu, Ocak 2024’ten bu yana görülen en yüksek artış oranı oldu. Birçok ekonomist, Almanya’da enflasyonun yıl içinde düşebileceğini öngörüyor. Ancak bu düşüşün başlangıçta umulduğu kadar hızlı olmayabileceği belirtiliyor.

ALIM GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Yüksek enflasyon oranları, insanların alım gücünü azaltıyor çünkü bir Euro ile daha az mal veya hizmet satın alınabiliyor. Bu durum, özellikle temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarıyla birleştiğinde, hane halklarının bütçelerini zorluyor. Şubat ayında enflasyonun yüksek kalmasının ardındaki en önemli etkenlerden biri, gıda fiyatlarındaki artış oldu. Son aylarda küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve iklim koşullarının tarım ürünleri üzerindeki olumsuz etkisi, gıda fiyatlarını yukarı çekti. Ayrıca, restoran, otel ve ulaşım gibi hizmet sektörlerindeki fiyat artışları da enflasyonu destekledi.