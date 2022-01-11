Enflasyon Alman halkının 1700 eurosuna mal oldu

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AVRUPA Merkez Bankası (EZB) Direktörü Isabel Schnabel’in önceki gün artan enflasyona karşı para politikasını değiştirilebileceği yönündeki açıklaması, EZB’nin enflasyonu yanlış hesap ettiği yorumlarına neden oldu. Merkez Bankasının üst düzey yöneticilerinden olan Schnabel, yükselen enerji fiyatlarının Avrupa Merkez Bankası’nı enflasyona karşı önlem almaya zorlayabileceğini belirtmişti. Schnabel, yeşil enerji kaynaklarına dönüşün orta vadede daha yüksek enflasyon riski taşıdığını söyledi.

MİLYARLARCA EUROYA MAL OLDU

Enerjinin daha pahalı hale gelmesi durumunda, EZB’nin şu ana kadarki para politikasından vazgeçmesine neden olabileceği belirtiliyor. Ekonomist Thomas Mayer, Avrupa Merkez Bankasının artan enflasyona karşı şu ana kadar önlem almamasını eleştirirken, “EZB’nin yükselen enerji fiyatlarını enflasyonun önemli bir riski olarak ancak şimdi fark etmesi garip. Çünkü fiyatlar aylardır yükseliyor” dedi. EZB’nin artan fiyatlara karşı önlem almamasının ise Alman tüketiciye milyarlarca euroya mal olduğu belirtildi. Almanya Ekonomi Bilirkişi Konseyi üyesi Prof. Volker Wieland, enflasyon artışı nedeniyle Alman halkının kişi başına tahmini olarak 1.700 euro para kaybettiğini söyledi. 135 MİLYAR EURO KAYBEDİLDİ

Bild gazetesine konuşan Wieland, ”Alman Merkez Bankası’na göre, Almanların son zamanlarda 2.6 trilyon euroluk birikmiş nakit ve banka mevduatı vardı. Son olarak yüzde 5.3’lük bir enflasyon oranı ile bu, Aralık 2020 ile Aralık 2021 arasında satın alma gücünde kabaca 135 milyar euro kaybettikleri anlamına gelir. Yani kişi başına 1700 euro demektir“ dedi. Gelecek yıl için de herhangi bir iyileşme öngörmediğini belirten Wieland, “Avrupa Merkez Bankası aralık ayında enflasyon tahminini yukarı doğru düzeltmek zorunda kaldı” derken, merkez bankasının şimdi 2022’nin ilk ayları için yüzde 1.7 olan enflasyon tahminini yüzde 3.2’ye yükselttiğine dikkat çekildi.

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MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMIYOR

Ünlü ekonomist, bu şekilde bir düzeltmenin şu ana kadar hiç yapılmadığını belirtti ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’nin faiz artırımına karşı olduğu açıklamasının çok erken olduğu eleştirisinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası, para politikası nedeniyle son dönemlerde ağrır eleştiri altında bulunuyor. Merkez Bankası, faiz artırmayarak, euro bölgesinde enflasyonun artmasına karşı tedbir almamakla suçlanıyor.