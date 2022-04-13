Enerji tedarikinde kriz önlemi

Haberin Devamı

FUNKE Medya grubunun Ekonomi Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa dayanarak verdiği habere göre, enerji şirketinin kendi fonksiyonel görevini yerine getirememesi ve enerji tedarikini sağlayamaması riski oluşması durumunda kayyum oluşturulması kararı alınabilecek. Ekonomi Bakanlığı’nın böyle bir karar alması durumunda bunun ilk önce altı ay geçerli olacağı ancak riskin devam etmesi durumunda gerekirse bunu bir alt ay daha uzatabileceği ifade edildi. Oluşturulacak kayyum yönetiminin de yeterli olmaması durumunda enerji tedarikinin aksamaması için geçici kamulaştırma kararı alınabilecek. Öte yandan Ekonomi Bakanlığı, Rusya’dan gaz teslimatlarının kesilmesi ihtimaline karşı da bir hazırlık yapıyor. Buna göre büyük sanayi şirketlerinin ve gaz tedarikçilerinin kayıt yaptırmaları gereken bir dijital platform hazırlanacak. Böylece, acil bir durumda verilere dayanarak gazın nerede saklanabileceği ve nerede kapatmaların yapılacağı konusunda bir karar alınabilecek.