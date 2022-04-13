Enerji tedarikinde kriz önlemi

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Federal Ekonomi Bakanlığı, Almanya’da ciddi bir enerji krizi yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırıyor. Bakanlık Enerji Güvenliği Yasası’nda planlanan bir değişiklikle, kriz durumunda kritik enerji altyapısını işleten şirketlerin gerekirse geçici bir süreliğine kamulaştırılması planlanıyor.
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FUNKE Medya grubunun Ekonomi Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa dayanarak verdiği habere göre, enerji şirketinin kendi fonksiyonel görevini yerine getirememesi ve enerji tedarikini sağlayamaması riski oluşması durumunda kayyum oluşturulması kararı alınabilecek. Ekonomi Bakanlığı’nın böyle bir karar alması durumunda bunun ilk önce altı ay geçerli olacağı ancak riskin devam etmesi durumunda gerekirse bunu bir alt ay daha uzatabileceği ifade edildi. Oluşturulacak kayyum yönetiminin de yeterli olmaması durumunda enerji tedarikinin aksamaması için geçici kamulaştırma kararı alınabilecek. Öte yandan Ekonomi Bakanlığı, Rusya’dan gaz teslimatlarının kesilmesi ihtimaline karşı da bir hazırlık yapıyor. Buna göre büyük sanayi şirketlerinin ve gaz tedarikçilerinin kayıt yaptırmaları gereken bir dijital platform hazırlanacak. Böylece, acil bir durumda verilere dayanarak gazın nerede saklanabileceği ve nerede kapatmaların yapılacağı konusunda bir karar alınabilecek.
YASA 1975’DE ÇIKTI Arz güvenliği açısından, bir kriz durumunda enerji sözleşmelerinin feshi de daha zor hale getirilecek. Enerji tedarikini sağlayan şirketlerin sözleşmelerini fes etmeden önce Federal (enerji) Ağ Ajansı’ndan onay alması gerekecek. Taslağa göre, gaz depolama tesislerinin hizmet dışı bırakılması da gelecekte Federal (enerji) Ağ Ajansı’nın kararına bırakılacak. Almanya’daki Enerji Güvenliği Yasası 1975 yılındaki petrol krizi nedeniyle hayata geçirilmişti. Yasa, arz güvenliğinin sağlanması için yürütmenin kanuni düzenlemeler yoluyla enerji piyasasına müdahale edilmesini sağlıyor. Yasa ayrıca pazar günleri araçsız dolaşım veya hız sınırları gibi önlemleri de kapsıyor.