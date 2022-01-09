Enerji fiyatları rekor düzeyde arttı

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İNTERNETTE enerji fiyat kıyaslaması yapan ‘Check24’ hesaplamalarına göre 202O’de bu dönem için 544 euro ödeyen tüketici 2021’de aynı dönem için yaklaşık 672 euro ödemek zorunda kaldı. ‘Check24’ Enerji Genel Müdürü Steffen Suttner artışın en önemli nedeni artan CO2 vergisi olmadığını belirtirken, tedarikçilerin doğal gazda artan satın alma maliyetlerini tüketicilere yansıttığını belirtti.

YILDA 423 EURO DAHA FAZLA

Doğal gazda fiyat artışının sona ermesi beklenmiyor. ‘Check24’ karşılaştırma portalına göre, gaz ve elektrik tedariği sunan 1150 şirket, 2022’de fiyatları artıracaklar. Bunlar arasında 768 gaz tedarikçisi fiyatları ortalama yüzde 28 oranında artırmayı planlıyor. Bu da 2000 kWh tüketim yapan bir aile için yılda 423 euro daha fazla ödemesi anlamına geliyor. Tüketici portalı ‘Verivox’a göre, elektrik, gaz ve ısıtma yağı fiyatları 2021’de hiç olmadığı kadar hızlı arttı.