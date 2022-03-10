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Enerji fiyatları Lech’i de vurdu

#Lech #LSW#AVRUPADAN HABERLER
Enerji fiyatları Lech’i de vurdu

Almanya’nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan Lech (LSW), Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın ardından üretimin durduğunu açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın enerji fiyatlarında artışa neden olması ile birçok fabrika sıkıntı yaşamaya başladı. Almanya’nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan Lech (LSW), 300 bin nüfuslu bir şehrin kullandığı elektrik kadar enerji tükettiklerini bu yüzden enerji fiyatlarındaki zamların ardından fabrikanın maddi sıkıntı yaşadığını açıkladı. Lech çelik fabrikası sözcüsü yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan yükseliş yüzünden fabrikanın üretimi durdurduğunu duyurdu. Bin kişiden fazla çalışanı bulunan fabrikanın, 1 yılda milyonlarca ton üretim yaptığı belirtildi.

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#Lech #LSW#AVRUPADAN HABERLER

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