‘Enerji fiyatı arttıkça...’

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ALMANYA Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, 2021 yılı sonu raporunun sunumunda yaptığı konuşmada, “Sanıyorum, 2022’de Almanya’daki enflasyon oranı tahminimizi tekrar yükseltmemiz gerekecek” dedi. Ukrayna’daki savaşın sonuçlarının henüz tam olarak değerlendirilmediğini belirten Merkez Bankası uzmanları, ancak enerji fiyatlarının artmasının tüketici fiyatlarının da yükselmesine yol açacağını bu yüzden yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 5’e ulaşabileceğini söylüyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi için de daha yüksek bir enflasyon oranının beklendiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası’nın güdümlü faiz oranı artırımına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak, “Para politikamızın normalleşmesini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

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MERKEZ BANKASI 10 MART’TA TOPLANACAK

Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2. Ancak Euro Bölgesi’ndeki son fiyat artışı ile şubat ayında enflasyon oranı yüzde 5.8 ile rekor seviyeye ulaştı. Ukrayna’da süren savaş, Merkez Bankası’nın 10 Mart’taki para politikası toplantısında karar vermesini zorlaştıracağı kaydedildi. Avrupa’nın para birimi gözlemcileri arasında bile yüksek enflasyonun önlenemeyeceği konusunda görüş birliği olduğuna dikkat çekildi. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükselterek karşı önlemler alabileceği belirtildi.