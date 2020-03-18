Endişeye gerek yok... Sosyal yardımlar ödenecek

İŞ ajansından yapılan açılamada bu endişeler giderildi. Açıklamada, “Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım, işsizlik parası, temel ödeme, çocuk parası ve çocuk yardımı ile kısa süreli çalışanlara yapılan ödemeler aksamadan eskiden olduğu gibi ödemeye devam edilecek” denildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında danışma hizmeti de telefonla verilmeye başlanmış ancak yoğun telefonlar nedeniyle iş ajanslarının hatları kilitlenmişti. İş ajansı da gelen telefonlara cevap verebilmek için acil yardım hattı kurduğunu açıkladı. İşsizlik ve temel ödeme için yeni başvurular alınmaya devam edilecek. Başvuruların telefon, internet veya posta yoluyla yapılmaları istendi. İş Ajansı Sözcüsü, yapılan yeni başvuruların da normal şekilde değerlendirileceğini belirtirken, “İş ajanslarının kapıları kapalı olduğu için bizzat hizmet sunulmuyor. Ancak herkes bize güvensin, aksamalar olmayacak. Görevliler çalışmalarını sürdürüyor” dedi.