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HABERLERAvrupa Haberleri

En yüksek günlük vaka sayısı görüldü

#RKI#Robert Koch Enstitüsü#Almanya Daimi Aşı Komisyonu
En yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 52 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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TOPLAM Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 129 bin 950’ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 463 bin 100’e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı. Son 24 saatte 294 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 274’e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 319 olarak açıklandı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67.6’ya çıktı. Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) bugün yapacağı toplantıda 18 yaş üzeri herkese hatırlatma aşısı yapılması tavsiyesinde bulunması bekleniyor.

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#RKI#Robert Koch Enstitüsü#Almanya Daimi Aşı Komisyonu

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