En uzun grev başladı

ALMAN Demiryolları, yolcuların sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olması konusunda uyardı. Grev kapsamında uzun mesafe tren seferlerinin üçte ikisinden fazlası iptal edilecek. Birçok tren seferi de gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. DB tarafından işletilen şehir içi banliyö seferinde ise yüzde 40 oranında azalma olacak. Demiryolları, yolculara çağrı yaparak acil olmayan seyahatlerin ertelenmesini istedi. Biletlerin geçerli olacağı belirtilirken, indirimli biletlerin ise geçerliliğini kaybedeceği açıklandı.

Alman Makinistleri Sendikası (GDL) Yöneticisi Claus Weselsky, demiryollarının yaptığı teklifin kabul edilemeyeceğini belirtirken, “İçi boş bir teklif. Kabul edilemez. Tren yolcuları için kötü bir haberimiz var: Grevler devam edecek” dedi. DB yönetimi, grevden bir süre önce 600 euroluk korona primini kabul ettiğini ve zammın 40 yerine 36 aylık periyotta yapılmasını önermişti. Sendika ise zamların bu yıl başlamak üzere 28 aylık dönem içinde yapılması konusunda ısrar ediyor.