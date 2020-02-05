En tatlı defile

DEFİLEYİ izleyenler arasında Hollywood yıldızı Matt Dillon, ‘Oscar’ ve ‘Altın Küre’ ödüllü Patricia Arquette ve Faye Dunaway, ‘Altın Küre’ ödüllü Nastassia Kinski, ABD’li top model Jeremy Meeks gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı. Defileyi, Türk dizilerinin Kölnlü oyuncusu Wilma Elles de izledi. Türkiye kökenli saç stilisti Serdal Bengi’nin tasarladığı saçlarla çikolatadan yapılmış kostümlerle sahnede yürüyen modeller, gösterinin sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte ayrıca mini konserler, dans ve ışık gösterileri sunuldu.