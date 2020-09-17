‘En son birime kadar sorgulanmalı’

ALMANYA Redaksiyon Ağı’na konuşan BKA Başkanı Münch, polis içinde aşırı sağcıların çıkmasının kendisini endişelendiğini söyledi: “Bu olaylar polise olan güveni derinden sarstı. İşte bu yüzden Almanya’daki tüm polis gücü olarak son hizmet noktasına kadar güveni sürdürmek ya da geri kazanmak için tüm açıklıkla bu tür olayların üzerine gidilmeli. Her durumda ‘Aşırı sağcı fikirlerin ve aşırı sağcı davranışların poliste yeri yoktur’ demeliyiz. Aşırı sağ görüldüğü yerde tüm tutarlılıkla ve tüm yasal yolları tüketerek ona karşı mücadele edilmeli. Geride kalan üç yıl içinde BKA’da altı ırkçı polis olayının ortaya çıktı ve onlara yönelik yasal süreç işletildi.” İdil Baydar

BAYDAR: HİÇBİR POLİS ARAMADI

Almanya’da avukat, sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları gibi çok sayıda kişi, son iki yılda ‘NSU 2.0’ imzalı çok sayıda ırkçı ve ölüm tehdidi içerikli mektuplar almıştı. Tehdit edilen isimlerin özel bilgileri ve adresleri de polis bilgisayarında incelendiği tespit edilmişti. Bu nedenle de mektuplarla aşırı sağcı polislerin ilgisinin olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Tehdit mektubu gönderilen isimler arasında bulunan sanatçı İdil Baydar, o dönem hiçbir polisin kendisini aramadığını belirtti. Tageszeitung’a konuşan Baydar, “Benim garip bulduğum, hiçbir polisin beni aramamasıydı. Hiç biri bana ‘Endişelenmeyin, her şey kontrolümüzde. Biz sizi koruruz’ demedi. Kendimi çok yalnız hissettim. Sanki benim tehdit alma durumum polisi hiç ilgilendirmiyormuş gibiydi” dedi.

İrene Mihalic

POLİS İÇİNDE ARAŞTIRMA YAPILMALI

KRV Emniyeti’ndeki aşırı sağcı skandalın ortaya çıkmasından sonra polis içinde yapısal ırkçılık olup olmadığı tartışmaları da yeniden başladı. Uzmanlar emniyet içinde şimdiye kadar hiç yapısal ırkçılık araştırılmasının yapılmadığını belirterek, bunun ciddi bir hata olduğuna dikkati çekti. Uzmanlara göre polis teşkilatında yapısal ırkçılığın olup olmadığının araştırılması önemli. Yeşiller Partisi İç Politikalar Sözcüsü İrene Mihalic de polis içindeki yapısal sorunların artık inkâr edilemeyeceğini söyledi. Mihalic, polis içindeki bu tür ağların ortaya çıkarılmasının tesadüflere bırakılmaması gerektiğini belirtti.