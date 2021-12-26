‘En sevilen politikacı’ oldu

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Aynı kamuoyu yoklamalarında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yüzde 71’le 2’nci, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yüzde 65’le 3’üncü, Federal Tarım ve Beslenme Bakanı Cem Özdemir yüzde 60’la 4’üncü, Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı Robert Habeck de yüzde 58’le 5’inci sırada yer aldı. Almanya’nın Yeşiller’li ilk kadın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yüzde 48’le 9’uncu sırada yer alırken, FDP’li Federal Bilim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger ankete katılanların sadece yüzde 8’inin desteğiyle sonuncu oldu.

SPD YİNE ÖNDE

Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa 26 Eylül’de olduğu gibi SPD’nin seçimlerden yine ‘en güçlü parti’ olarak çıkacağı saptandı. Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, SPD’nin yüzde 27.2, CDU/CSU’nun yüzde 22.6, Yeşiller’in yüzde 15.5, FDP’nin yüzde 11.5, AfD’nin yüzde 10.4 ve Sol Parti’nin de yüzde 5 oy alacağı belirlendi. Son genel seçimlerde SPD yüzde 25.7, CDU/CSU yüzde 24.1, Yeşiller yüzde 14.8, FDP yüzde 11.4, AfD yüzde 10.3 ve Sol Parti yüzde 4.9 oy almıştı. Almanların yarıya yakınının SPD, Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Kovid-19’la mücadelede Merkel hükümetinden daha farklı olmadığı görüşünde birleştiği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 18’inin Scholz hükümetinin mücadelesine ‘daha iyi’, yüzde 12’sinin ‘daha kötü’, yüzde 45’inin ‘fark yok’ değerlendirmesinde bulunduğu belirlendi. Yüzde 20’sinin ise ‘değerlendirmede bulunmak için henüz erken’ görüşünde birleştiği saptandı.