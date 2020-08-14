En şanssız güzel

ALMANYA’da güzellik tacı takan en yaşlı güzel olarak tarihe adını yazdıran Leonie, korona salgını nedeniyle güzellik kraliçesi seçilmesinin üzerinden altı ay geçmesine rağmen tacının tadını çıkaramadı. Almanya güzeli Leonie “Salgın nedeniyle sanki bir gecede el freni çekilmiş oldu. Hayat durdu. Bunu utanç verici olarak görüyorum. Kadınlar için bir şeyler yapacaktım. Bu amacımı yine de yapmak için çabalarımı sürüyorum. Farklı bir model olmak istiyorum. Dijital dünyada aktif oldum. Normalde Almanya güzelinin yılda ortalama 200 randevusu olurdu. Ben şimdiye kadar sadece 10 tane gerçekleştirdim” dedi. 15 yaşından beri modellik yapan 1.78 santimetre boyundaki güzellik kraliçesi “Almanya güzelini her festivale veya etkinliğe katılan biri olarak görmemek lazım. Kadın duruşu olması gerekir. Ben de bu dönemde onu yapmaya çalışıyorum” dedi.

