En renkli göç etkinliği!

ETKİNLİĞE Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Federal Meclis milletvekili Erich Irlstorfer, Münih Havalimanı Derneği Başkanı Thomas Bihler, Moosburg Kent Meclisi Göç Sorumlusu Johann Reif, 11. Peron belgeseli yönetmeni Çağdaş Eren Yüksel ve Deniz Aksan-Filizmen konuşmacı olarak katıldılar.‘PERON 11’ FİLMİ GÖSTERİLDİ
‘60 sene Almanya
’ adlı fotoğraf sergisi de açıldı. Video gösterilerinin düzenlendiği, göç hikâyelerinin anlatıldığı etkinlikte Moosburg çevresinde yaşayan ailelerin fotoğraf albümleri sergilendi. Etkinlikler kapsamına yönetmen Çağdaş Yüksel’in, 60’lı yıllarda Almanya’ya gelen ilk kuşak misafir işçileri konu alan ‘Gleis 11’ (Peron11) belgesel filmi gösterildi. K.RINA (solist), Yaren Celim (solist DSDS), Sauglocknlaeutn (Bavyera kabare grubu), Silvana Torretta (solist) canlı performansıyla Lavinya Ensemble konseri düzenlendiği törende misafirleri çeşitlilik içeren ve Türkiye’nin her kesimine dokunan müzik yolculuğuna götürdüler. Etkinliğe ilgi oldukça yoğun oldu. Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı 60 sene Almanya programında Türk mutfağının lezzetli yiyecekleri de misafirlerin beğenisine sunuldu.