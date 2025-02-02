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SEÇİMLERİ kaybetmesinin kendisini kişisel olarak ‘raydan’ çıkarmayacağını ifade eden Şansölye Scholz, “Yeniden uykumu alıncaya kadar yatacağım. Eşimle gezip dolaşacağım, konserlere gideceğim, nadiren de sinema ve tiyatroya. Eşimle güzel bir zaman geçireceğim” dedi. 1998 yılından beri Britta Ernst ile evli olan Başbakan Scholz, “Öğrenciyken tanıştığımızda Britta’nın benim gibi birine ilgi duyacağını düşünmedim. Zira çok iyi bir kadındı. Biraz zaman geçtikten sonra olabileceğini düşündüm ve oldu da. En önemli şey aşk, sevgi” derken, baskı ve eleştirileri bir politikacı olarak nasıl değerlendirdiği sorusuna “Politikanın dışında, her şeyin ciddiye alınmayacağı bir yaşam olmalı” yanıtını verdi.

Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in önce SPD ve Yeşiller’le formalite icabı görüşmeler yapacağını belirtirken, sonunda sağ popülist AfD ile ortaklık edeceği uyarısında bulundu, “Bunu ekim ayında gördük. Avusturya’da FPÖ ile öyle oldu” dedi. Scholz, ayrıca sığınmacı politikasında kendisinden önce sorumluluk taşıyanlardan daha başarılı olduklarını vurguladı.