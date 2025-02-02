×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘En önemli şey aşk, sevgi’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER
‘En önemli şey aşk, sevgi’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 17:14

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat’ta yapılacak seçimleri kazanarak göreve devam edeceğini beklediğini, ancak kazanamaması durumunda eşiyle birlikte hayatın tadını çıkaracağını söyledi.

Haberin Devamı

SEÇİMLERİ kaybetmesinin kendisini kişisel olarak ‘raydan’ çıkarmayacağını ifade eden Şansölye Scholz, “Yeniden uykumu alıncaya kadar yatacağım. Eşimle gezip dolaşacağım, konserlere gideceğim, nadiren de sinema ve tiyatroya. Eşimle güzel bir zaman geçireceğim” dedi. 1998 yılından beri Britta Ernst ile evli olan Başbakan Scholz, “Öğrenciyken tanıştığımızda Britta’nın benim gibi birine ilgi duyacağını düşünmedim. Zira çok iyi bir kadındı. Biraz zaman geçtikten sonra olabileceğini düşündüm ve oldu da. En önemli şey aşk, sevgi” derken, baskı ve eleştirileri bir politikacı olarak nasıl değerlendirdiği sorusuna “Politikanın dışında, her şeyin ciddiye alınmayacağı bir yaşam olmalı” yanıtını verdi.
Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in önce SPD ve Yeşiller’le formalite icabı görüşmeler yapacağını belirtirken, sonunda sağ popülist AfD ile ortaklık edeceği uyarısında bulundu, “Bunu ekim ayında gördük. Avusturya’da FPÖ ile öyle oldu” dedi. Scholz, ayrıca sığınmacı politikasında kendisinden önce sorumluluk taşıyanlardan daha başarılı olduklarını vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!