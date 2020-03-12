En önemli derbide seyirci yok!

Bu hafta hiçbir maça seyirci alınmayacak. Haftanın en önemli maçı Dortmund ile Schalke arasında cumartesi oynanacak. Seyircisiz derbinin ne kadar heyecan yaratacağı merak konusu. Dört karşılaşmanın oynanacağı cumartesi lider B. Münih ligin yeni ekibi Union Berlin'e konuk oluyor. B. Münih'de golcü Lewandowski sakatlığı nedeniyle yine forma giyemeyecek.

Avrupa Ligi'nde oynayan üç takımdan Wolfsburg ve Frankfurt pazar günü maçlarını oynayacaklar.

Leverkusen ise pazartesi akşamı sahaya çıkıyor.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Düsseldorf – Paderborn (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund – Schalke (15.30)

RB Leipzig – Freiburg (15.30)

Hoffenheim – Hertha (15.30)

Köln – Mainz (15.30)

Union Berlin – B. Münih (18.30)

PAZAR

Frankfurt – Gladbach (15.30)

Augsburg – Wolfsburg (18.00)

PAZARTESİ

W. Bremen – Leverkusen (20.30)