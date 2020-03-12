En önemli derbide seyirci yok!
Bundesliga'nın 26. haftasının açılış maçında Düsseldorf, lig sonuncusu Paderborn'u ağırlıyor. Karşılaşma yarın akşam saat 20.30'da başlayacak. Düsseldorf'ta Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sarı kart sınırında bulunan Kaan Ayhan, bu maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Bu hafta hiçbir maça seyirci alınmayacak. Haftanın en önemli maçı Dortmund ile Schalke arasında cumartesi oynanacak. Seyircisiz derbinin ne kadar heyecan yaratacağı merak konusu. Dört karşılaşmanın oynanacağı cumartesi lider B. Münih ligin yeni ekibi Union Berlin'e konuk oluyor. B. Münih'de golcü Lewandowski sakatlığı nedeniyle yine forma giyemeyecek.
Avrupa Ligi'nde oynayan üç takımdan Wolfsburg ve Frankfurt pazar günü maçlarını oynayacaklar.
Leverkusen ise pazartesi akşamı sahaya çıkıyor.
Haftanın maç programı şöyle:
YARIN
Düsseldorf – Paderborn (20.30)
CUMARTESİ
Dortmund – Schalke (15.30)
RB Leipzig – Freiburg (15.30)
Hoffenheim – Hertha (15.30)
Köln – Mainz (15.30)
Union Berlin – B. Münih (18.30)
PAZAR
Frankfurt – Gladbach (15.30)
Augsburg – Wolfsburg (18.00)
PAZARTESİ
W. Bremen – Leverkusen (20.30)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle