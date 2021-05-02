En mutlu Bremen, en mutsuz Saksonya

INDEED internet platformu Almanya genelinde katılımcılara iş yerindeki memnuniyeti sordu. Araştırmaya ülke genelinden 2090 kişi katıldı. On puan üzerinden yapılan değerlendirmede iş yerinden en çok mutlu olanların yaşadığı eyalet olan Bremen’de katılımcılar 7.79 dereceyle ilk sırada geldi. İkinci sırada 7.42 ile Mecklenburg-Vorpommern üçüncü sırada ise 7.41 ile Thüringen eyaleti yer aldı. Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin ise 6.98 ile ortalamanın üzerinde dereceye girdi. Almanya’da iş yerinden en az mutlu insanların yaşadığı eyalet ise 6.37 derecesiyle Saksonya oldu.

BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

Araştırmaya katılanlara iş yerinden memnuniyet konusunda en çok hangi kriterlerin belirleyici olduğu da soruldu. Buna göre yüzde 53’ü iş yerindeki memnuniyeti belirleyen faktörün meslektaşlarıyla uyum içinde çalışmak olduğunu belirtti. Yüzde 46’sı ise yapılan işe uygun ücretlendirmenin önemli olduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 40’ı heyecanlı bir işin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Yüzde 39’u iş yerinde patron veya müdürle iyi ilişkilerin belirleyici olduğunu kaydederken, yüzde 35’i esnek çalışma saatlerinin iş yerinden memnuniyet için belirleyici faktörler olduğunu ifade etti. Çalışanları iş yerinde mutsuz eden en önemli faktör ise işverenin yapılan işi takdir etmemesi olarak gösterildi.