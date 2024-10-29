En modern cezaevinde işkence iddiaları

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2015’te açılan ve en modern cezaevlerinden biri olarak gösterilen Augsburg-Gablingen Cezaevi’nde mahkûmlara işkence yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Bir avukat ve eski bir cezaevi doktoru, mahkûmların, gün boyunca ışık almayan beton zemin üzerinde çıplak bir şekilde yatırıldığını ve sadece bir bardak suyla bir gün geçirmeye zorlandıklarını iddia etti. Suçlamalar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Polis cezaevinde arama yaptı ve çok sayıda dosyaya el koydu. Savcılık ise aralarında cezaevi müdür yardımcısının da bulunduğu bazı görevliler hakkında soruşturma başlattı. İddiaları avukatları aracılığıyla reddeden müdür yardımcısı, mahkûmlara kötü muamele iddialarının asılsız olduğunu savundu.

BİR DİLİM EKMEK, BİRAZ SALAM

İddialara göre mahkûmların tutulduğu özel hücrelerde temel insan haklarına aykırı koşullar bulunuyor. Mahkûmlar çıplak bir şekilde, yatak ve battaniye olmadan hücrelere kilitlenirken, en az bir mahkûmun tuvalet ihtiyacını hücre zeminindeki bir deliğe gidermek zorunda kaldığı öne sürüldü. Sadece bir bardak su verilen mahkûmların, karanlık hücrelerde yiyecek olarak bir dilim ekmek ve az miktarda salamla yetinmek zorunda bırakıldığı iddia edildi. Bir süre Gablingen Cezaevi’nde doktor olarak görev yapan Katharina Baur, Bayerischer Rundfunk’a yaptığı açıklamada, mahkûmların yüzde 80’nin bu muameleye maruz kaldığını söyledi. Augsburg-Gablingen Cezaevi’nde yer alan ve ‘özellikle güvenli hücre’ olarak adlandırılan bu odalarda, intihar riski yüksek veya kendine ya da başkalarına zarar verme potansiyeli olan mahkûmlar tutuluyor. Bu özel hücrelerde genellikle sadece yere sabitlenmiş bir tuvalet ve bir yatak bulunuyor, güvenlik amacıyla başka mobilyalar yer almıyor. Mahkûmlar video kamerayla izleniyor ve düzenli olarak doktor kontrolünden geçiriliyor.



Augsburg-Gablingen Cezaevi Müdür Yardımcısının avukatları, iddiaları ciddiye aldıklarını ancak ‘kesin bir dille reddettiklerini’ açıkladı. Müdür yardımcısının temel görevinin hem mahkûmların hem de cezaevi personelinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirten avukatlar, “İnsan onuruna aykırı herhangi bir muameleye müsamaha göstermediklerini” vurguladı. Olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Augsburg Savcılığı, mahkûmların çıplak bir şekilde özel hücrelerde tutulup tutulmadığını ve gardiyanların mahkûmlara fiziksel müdahalede bulunup bulunmadığını araştırdıklarını açıkladı.Bavyera Adalet Bakanı Georg Eisenreich, bu tür ağır suçlamaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, bu süreç tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu kaydetti.