En iyileri; Malaika Mihambo, Leon Draisaitl ve Bayern Münih

Spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenen yılın sporcuları ödülünü bu yıl takım kategorisinde Bayern Münih aldı. Korona salgını nedeniyle 2020 yılında olimpiyatlar da dahil birçok şampiyonalar iptal edilirken, Almanya'da yılın sporcuları yine de belirlendi. Her yıl Baden Baden'de yıldız sporcuların davet edildiği ve görkemli sahnelerin yaşandığı bu yılki ödül töreni, korona salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre sönük geçti. BAYERN MÜNİH EN İYİ SEÇİLDİ

Yılın sporcuları ödülleri üç kategoride veriliyor. En iyi sporcuları ve takımı spor gazetecilerinin oyları belirliyor. Takım kategorisinde bin 763 oy alan Bayern Münih 'yılın takımı' ödülünü kazandı. Kevin Krawietz ve Andreas Mies'ten oluşan tenis takımı ikinci ve Francesco Friedrich kızak takımı da üçüncü oldu. En iyi erkek ödülünü bu yıl Buz Hokeyci Leon Draisaitl layık görüldü. 1947 yılından beri aralıksız verilen ödülü ilk kez bir buz hokeyci kazandı. En iyi kadın sporcu dalında ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliği yine uzun atlamacı Malaika Mihambo almayı başardı.

ÖDÜL ALANLAR

Kadınlar Kategorisi

Malaika Mihambo: 898 oy

Sophia Popov (Golf): 781 oy

Emma Hinze (Bisikletçi): 746 oy

Takım Kategorisi

Bayern Münih: 1763 oy

Kevin Krawietz/Andreas Mies (Tenis): 1126 oy

Francesco Friedrich Kızak Takımı : 839 oy

Erkek Kategorisi

Leon Draisaitl: 1768

Johannes Vetter (Okçu): 649 oy

Jan Frodeno (Ciritçi): 517 oy