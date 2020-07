En iyi ‘topluma hizmet ve sosyal sorumluluk’ Yaşar Üniversitesi’nin

YÖK tarafından, 5 ana gösterge ve 45 alt göstergede Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ açıklandı. Yaşar Üniversitesi, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde iki alanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kategoride, üniversiteler, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 5 göstergede incelendi. ‘Engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı’ alanında Yaşar Üniversitesi 14 bayrak ile alınan ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu.



‘İYİLİK VAR’IN ÖNCÜSÜ

Bu kategorideki bir diğer alan olan ‘Sosyal sorumluluk projesi sayısı’nda da 257 proje ile Yaşar Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı. 2015 yılından bu yana ‘Kampüste iyilik var’ diyerek öğrencisinden mezununa, çalışanından akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllülük hareketini ‘İzmir’de iyilik var’ sloganıyla kente yayan, birçok kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliğine giden Yaşar Üniversitesi 257 proje ile 2018 yılında 145 üniversitede yürütülen 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesinin yüzde 9.2’sine imza atmış oldu.

İNSAN ODAKLI ÜNİVERSİTE

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, her şeyden önce insan odaklı bir kurum olduklarını belirterek, “Bizler için her şeyden önce ‘insan odaklılık’ gelir. Ürettiğimiz her şey insanın gelişimi içindir. Bilginin en önemli güç olduğu inancıyla, evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasına yönelik tüm faaliyetlerimizde, ‘bilimsel yaklaşım’ ilkemiz ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerimize ve akademik kadromuza çok uluslu ve çok kültürlü bir ortam sağlama çabamızın kaynağı olan ‘uluslararasılaşma’, temel değerlerimizden bir diğeridir. Böyle bir ortamın, değişik bakış açılarını anlamaya ve farklılıklara saygı duymaya katkıda bulunacağı düşüncesiyle, ekosistemimizin bir zenginliği olarak gördüğümüz çeşitliliğe çok önem vermekteyiz. Tüm bunların sonucu olarak, bu ilkelerin ‘toplumsal sorumluluğumuzu’ yerine getirmede bize yön gösterdiğine inanıyoruz” diye konuştu. GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK BİREYLER

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer de “Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu ile 19 yıl önce eğitim hayatına başlayan üniversitemiz ‘geleceği şekillendirecek bireyleri’ yetiştirmeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurt dışında da yükselen bir değer olmayı sürdürüyor. Dünya’nın hızla değiştiği ve adeta baş döndürücü hızla dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu gerçekliğe uygun olarak üniversitemizde artık büyümeyi değil, mevcut kalitemizi daha artırmayı hedefliyoruz” dedi.