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En iyi film ‘Okul Tıraşı’

#26’Ncı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#Okul Tıraşı#Perihan Savaş
En iyi film ‘Okul Tıraşı’

26’ncı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde Ferit Karahan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Okul Tıraşı’, ‘En İyi Film’ seçilirken, ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’ adlı filme iki ödül gitti. Ünlü oyuncu Perihan Savaş’a ise ‘Onur Ödülü’ verildi.

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11 Mart’ta başlayan 26’ncı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festival Başkanı Adil Kaya’nın konuşmasıyla başlayan festivalde yarışmaya katılan filmlerden fragmanlar gösterildi. Ardından üç farklı seçici kurul ve seyircilerin seçtiği değişik kategorilerdeki ödüller açıkladı. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12 bin euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu. Festivalde ‘En İyi Film’ ödülünü Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’ adlı filmi alırken, ‘Büyük Jüri En İyi Yönetmen’ ödülü ise ‘Çatlak’ filminin yönetmeni Fikret Reyhan’a gitti. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’ filmindeki performansı ile Meltem Kaptan’a verilirken, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise ‘Nasipse Adayız’ filmindeki rolüyle Ercan Kesal’ın oldu. Meltem Kaplan festivale video konferans yöntemiyle katıldı. Festivalde ünlü sanatçı Perihan Savaş’a da ‘Onur Ödülü’ verildi. Ödülünü Nürnberg Belediyesi İkinci Başkanı Dr. Julia Lehner’in takdim ettiği Perihan Savaş, bu ödülü, öldürülen annelerin çocukları adına aldığını söyledi. Festivalde ‘Seyirci Ödülü’nü Andreas Dresen’in yönettiği ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’ adlı film aldı. ‘Öngören Ödülü’nü yönetmenliğini Niels Bauder ve Franziska Bausch-Moser’in yaptığı ‘Don’t Stop Motion’ filmi aldı.

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Kısa film dalındaki ödüllerin dağılımı ise şöyle:
En İyi Kısa Film: ‘Les Criminels’ / Yönetmen: Serhat Karaaslan
İkincilik Ödülü: ‘Yara’ / Yönetmen: Onur Güler
Üçüncülük Ödülü: ‘Stiletto’ / Yönetmen: Can Merdan Doğan

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Adil Kaya

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Ferit Karahan

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Ercan Kesal

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Perihan Savaş ‘Onur Ödülü’nü Nürnberg Belediyesi İkinci Başkanı Dr. Julia Lehner’in elinden aldı.

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En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Meltem Kaplan

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Les Criminels / Yönetmen: Serhat Karaaslan

En iyi film ‘Okul Tıraşı’
Don’t Stop Motion

En iyi film ‘Okul Tıraşı’

En iyi film ‘Okul Tıraşı’

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#26’Ncı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#Okul Tıraşı#Perihan Savaş

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