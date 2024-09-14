En iyi başbakan!

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“OLAF Scholz, Almanya’nın şimdiye kadarki en iyi başbakanıdır.”“Olaf Scholz, son derece zeki bir insandır.”“Başbakan olarak söylenen her şeyi çok iyi dinler, ne istediğini çok iyi bilir, sorunların üzerine öyle gider.”“Savunulamayacak riskler üstlenmez ama büyük reformları hayata geçirme cesareti de gösterir.”Evet...Bunları haftalık Stern dergisine verdiği demeçte, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach söylemiştir.“Siz çöküşün başbakanısınız Bay Scholz.”“Siz refahı yok ediyorsunuz, sanayiyi çökertiyorsunuz, kitle göçüne imkân kılıyorsunuz ve iç güvenliği tehileye sokuyorsunuz.”Evet...Bunları da Federal Meclis’in bu hafta başındaki oturumunda sağ popülist AfD’nin Eş Başkanı Alice Weidel söylemiştir.Evet...İyi ve kötü kavramlarına yorum kişilere göre değişmektedir...

SCHOLZ’A TAM DESTEK

Kim ne derse desin, SPD 8 Aralık 2021 tarihinden beri başbakanlık koktuğunda oturan Olaf Scholz’u 28 Eylül 2025’te yapılması öngörülen genel seçimlerde yeniden başbakan adayı göstermeye kararlı gözükmektedir.

SPD Eş Başkanı Saskia Esken, “Olaf Scholz’un bizim başbakan adayımız olacağı çok açıktır. Çünkü insanlar Scholz’un yönetme yetisine güvendikleri için SPD 2021 yılındaki genel seçimleri kazandı” demektedir.

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da, “Olaf Scholz başbakandır ve başbakan olarak kalacaktır. Ve bizim başbakan adayımız Scholz’dur” görüşünde ısrar etmektedir.

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert de geçilen zor bir dönemde başarılı bir politika sergileyen ve yerinde kararlar alan Şansölye Scholz’un gelecek seçimlerde başbakan adayı gösterilmesine tam destek verdiklerini söylemektedir.

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de öyle.

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Tabii özellikle Saksonya ve Thüringen’de 1 Eylül’de yapılan seçimlerde SPD’nin adeta hezimete uğrayarak ‘halk partisi’ konumunu kaybetmesi üzerine, parti içinden ‘çatlak sesler’ de yükselmeye başladı.

Scholz’un yerine, geçen yılın ortalarından beri “Almanya’da en sevilen politikacılar” sıralamasında ilk sırayı kimseye kaptırmayan SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesini isteyenlerin sayısı arttı.

Boris Pistorius ise “Olaf Scholz, sarsıntılı bir dönemde aldığı yerinde kararlarla azgın sularda gemiyi limana ulaştırmayı başaran bir politikacıdır” diyerek Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine tam destek verdi.

Evet...

Almanya’da partilerin başbakan adayını genelde Merkez Karar Yönetim Kurulları (MKYK) belirler.

Çok ender de olsa bazı partilerde parti üyelerinin görüşlerine de başvurulur.

Ama demokratik her ülkede olduğu gibi Almanya’da da kimin başbakan olacağına oylarıyla seçmenler karar verir.

Tabii koalisyon hükümetini oluşturacak partiler de...

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DOĞU ALMANYA’DA GÜVEN DİPLERDE

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, başbakan doğrudan halk tarafından seçilse, seçmenlerin yüzde 41’inin CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i, yüzde 35’inin CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i ve yüzde 23’ünün de SPD’li Olaf Scholz’u tercih edeceği ortaya çıkmıştır.

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde ise Başbakan Olaf Scholz’a güven tamamen diplerdedir.

Dimap tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Doğu Almanların sadece yüzde 17’si Scholz’un “İyi bir Başbakan” olduğu görüşünü paylaşmaktadır.

Kamuoyu Yoklama Enstitüsü YouGov tarafından yapılan son anketlere göre, Almanların sadece 20’si Olaf Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine destek vermekte, yüzde 68’i ise karşı çıkmaktadır.

Şansölye Scholz ise geleceğe umutla bakmaktadır.

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Scholz, 2021 yılındaki genel seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında da kendilerine şans tanınmadığına dikkat çekerek, “SPD ve benim 2025 yılında seçmenden güçlü bir destek alarak gelecek hükümetin de lideri olacağımızdan eminim” diyor.

Anketler başka türlü gösterdiği halde, kendisinin birçok seçim kazandığını da söylüyor.

Evet...

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 32.5, AfD yüzde 19.5, SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 10, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 10, FDP yüzde 4 ve Sol Parti yüzde 2.5 oy alacak.

Bu veriler ışığında da “Ben bir koşucuyum ve kondisyonum çok iyi. Buna ihtiyaç var” diyen Olaf Scholz, bir dönem daha başbakanlık koltuğunda oturmayı rüyasında bile göremeyecek gibi gözüküyor.