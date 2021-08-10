En fazla enfeksiyon İspanya’dan dönenlerde...

BERLİN Eyaleti Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, Eyalet Parlamentosu’nun Sağlık Komisyonu’nda konuyla ilgili verileri açıkladı. Buna göre tespit edilen 128 vaka İspanya’dan tatilden dönenlerde görüldü. Türkiye’den tatilden dönenlerde ise 65 enfeksiyon tespit edildi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

26 Eylül’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde siyaseti bırakacak olan Dilek Kalaycı, kimleri için tatil sürecinin hâlâ devam ettiğini belirtirken, “Son 28 günde yurt dışından gelen istatistikleri görebiliyoruz. Enfeksiyon tespit edilen 128 vaka ile İspanya ilk sırada yer alırken 65 ile enfeksiyon ile Türkiye ikinci ardından 34 vaka ile Fransa ve Hırvatistan geliyor” dedi. Öte yandan Yunanistan’dan dönen tatilcilerden 30’unda da enfeksiyon belirlendi. Ancak aşılamanın da etkisiyle bu verilere göre vaka sayılarının geçen yıl yaz dönemine kıyasla çok daha hafif olduğuna dikkat çekildi.