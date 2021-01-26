Avrupa'nın en çok kazanan kulüpleri açıklandı

Deloitte Futbol Para Ligi'nin 2019-2020 Sezonu raporuna göre ilk 20 kulüp içinde Almanya'dan üç takım daha var. Dortmund, Frankfurt ve Schalke en çok kazanan 20 Avrupa kulübü arasında yer alıyor.

Korona salgını krizi nedeniyle kulüpler ciddi gelir kaybına uğrarken, Bayern Münih'in kaybı sadece yüzde 4 olarak raporda yer aldı. Almanya şampiyonu 2018-2019 sezonunda 660 milyon 100 bin euro gelir elde ederken, geride kalan sezonda kasasına 634 milyon yüz bin euro girdi. Bu rakamın içinde Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelir ise yer almadı. İspanya devi Barcelona bir önceki sezona göre yüzde 15 oranında gelir kaybı yaşadı.

YÜZDE 12 KAYIPLA

Katalan ekibi sezonu 715 milyon 100 bin euro ile ilk sırada kapattı. Real Madrid'de yüzde 15 kayba rağmen geçen sezon 714 milyon 900 bin euro gelirle ikinci sırada yer aldı. Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulüplerin toplam kaybı ise yüzde 12 civarında oldu. Kulüpler bir önceki sezon 9 milyar 300 milyon euro gelir kasasına koymuştu.

İlk 20 kulüp arasında yer alan Dortmund 12, Schalke 15 ve Frankfurt ta elde ettiği gelire göre 16. sırada kendisine yer buldu.