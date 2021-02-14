En çok o yaştakiler yakalandı
Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da son 24 saatte 6 bin 114 yeni korona vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 334 bin 564’e yükseldi. 218 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 64 bin 960 oldu. Ancak Almanya’da hafta sonları daha az test yapılması ve sağlık dairelerinin kapalı olmasından dolayı hafta sonu sayıları düşük çıkıyor.
ALMANYA’da koronavirüsten hayatını kaybeden 80 yaş üstündekilerin sayısı yaklaşık 45 bin. Hastalığa yenik düşenlerin yaklaşık 17 bini ise 60-79 yaş aralığında. 35-59 yaş arasında yaşamlarını yitirenlerin sayısı da 2 bin 62 olarak kayıtlara geçti. Koronaya en çok yakalananların yaş aralığı 35-59 oldu. Bu yaş aralığında şu ana kadar yaklaşık 880 bin kişi enfekte oldu. İkinci sırada ise yaklaşık 670 bin ile 15-34 yaş aralığı geliyor. Şu ana kadar koronavirüse yakalanan 80 yaş üstündekilerin sayısı ise yaklaşık 240 bin olarak tespit edildi.
Almanya’da 12 Şubat tarihli verilere göre şu ana kadar toplam 3 milyon 967 bin 246 aşı yapıldı. Bunun 2 milyon 635 bini ilk doz, 1 milyon 331 bin 573’u ise ikinci doz aşı olarak istatistiklerde yer aldı.
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