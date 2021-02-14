En çok o yaştakiler yakalandı

ALMANYA’da koronavirüsten hayatını kaybeden 80 yaş üstündekilerin sayısı yaklaşık 45 bin. Hastalığa yenik düşenlerin yaklaşık 17 bini ise 60-79 yaş aralığında. 35-59 yaş arasında yaşamlarını yitirenlerin sayısı da 2 bin 62 olarak kayıtlara geçti. Koronaya en çok yakalananların yaş aralığı 35-59 oldu. Bu yaş aralığında şu ana kadar yaklaşık 880 bin kişi enfekte oldu. İkinci sırada ise yaklaşık 670 bin ile 15-34 yaş aralığı geliyor. Şu ana kadar koronavirüse yakalanan 80 yaş üstündekilerin sayısı ise yaklaşık 240 bin olarak tespit edildi.

Almanya’da 12 Şubat tarihli verilere göre şu ana kadar toplam 3 milyon 967 bin 246 aşı yapıldı. Bunun 2 milyon 635 bini ilk doz, 1 milyon 331 bin 573’u ise ikinci doz aşı olarak istatistiklerde yer aldı.