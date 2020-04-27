En çok çocuklar etkileniyor

BU durumun çocukların sosyalleşmesini engellediğine dikkati çeken Çocuk Doktorları Birliği Başkanı Thomas Fischbach, “Çocukların insanlarla kontağının kesilmesi ve engellenmesi sosyo-psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Bunların etkisinin ne olabileceğini kestirmek ise zor. Kararlar alınırken çocuklar dikkate alınmıyor” sözleriyle yetkilileri eleştirdi. Yuva çağındaki çocukların yaşıtlarıyla bir arada olmalarının gelişimleri açısından önemli olduğunu belirten Fischbach, “Aileler istedikleri kadar çocuklarla ilgilensinler ve onlarla zaman geçirsinler. Bu çabalar hiçbir zaman çocukların yaşıtlarıyla oynamasının yerini dolduramaz. Anne ve babanın çocuklarına ayırdıkları zaman kendileri için çok faydalı” dedi.

Almanya Çocuk Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Marcel Romanos ise, “Hükümetin çocuklara yönelik önlemler alması gerekir. İyi gelire sahip ailelerin çocukları evlerinin bahçesinde oynayabiliyor. Bu çocuklar sosyo-ekonomik olarak alt gruba mensup alilerin çocuklarına göre şanslılar. Dar gelirli ailelerin çocukları krizden daha çok olumsuz etkileniyor” dedi.

Virüsün bulaşmasından endişe eden kimi ailelerin çocuklarını zorunlu olan muayenelere götürmediği ve zorunlu aşıları da yaptırmayıp ertelediğine dikkati çeken uzmanlar, bu durumun telafi edilemez sıkıntılara yol açabileceği konusunda uyardı.