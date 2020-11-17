En az 120 maç daha oynar!

76 yaşındaki efsane kaleci, Manuel Neuer'e övgü yağdırdı. Neuer'in çok başarılı bir kaleci olduğunu söyleyen Maier, İspanya maçı öncesi Neuer ile telefonla mesaj da gönderdi. Maier, milli kaleci Neuer için şu sözleri sarfetti: “Onun performansı onun başarısını gösteriyor. Bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı. İnsan olarak, oyuncu olarak ve kaptan olarak Manuel'e ihtiyaç duyuluyor. O iyi bir takım oyuncusu. Yıllardır dünya futbolunun en iyi kalecisi. Bizim için altın değerinde. 120 kez daha kaleye geçer” dedi. 11 YILDIR MİLLİ TAKIMDA

Joachim Löw, 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer'i 2009 yılında ilk kez milli takım kadrosuna dahil etti. Neuer sakatlığı dışında 11 yıldır milli takımdan hiç kopmadı. 2010 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Alman milli takımının bir numaralı kalecisi oldu. 10 yıldır da milli takımın değişmez kalecisi olarak kariyerini sürdürüyor. Şimdi rekor peşinde. Neuer “Kariyerimde şimdiye kadar elde ettiklerim bana gurur veriyor. Bundan sonra kaç maçta daha kaleye geçerim diye düşünmüyorum” dedi.

Neuer müthiş bir kariyer elde eti. Bayern Münih ile birlikte 9, Schalke ile iki kez oymak üzere 11 sezon Şampiyonlar Ligi maçları oynadı. İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Üç ayrı dünya şampiyonasında Alman milli takım kalesini korudu. Bir kez Dünya Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda iki kez oynadı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası kaldırdı. 8 LİG ŞAMPİYONLUĞU

Beş defa dünyanın en iyi kalecisi seçildi. Bundesliga'da sekiz defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Biri Schalke ile beşi de Bayern Münih ile olmak üzere 6 defa Almanya Futbol Federasyonu Kupası kazandı. U21 milli takıyla Avrupa Şampiyonu oldu. 5 kes Almanya Süper Kupası kaldırdı. Almanya'da iki defa yılın futbolcusu unvanı elde etti. 412 Bundesliga maçında kaleye geçti. Devler Ligi'nde 114 maça çıktı. 54 kez Almanya Futbol Federasyonu Kupası'da takımının kalesini korudu. Kariyerinde 658 karşılaşmada yer aldı. Kaleyi koruduğu 59 bin 399 dakikada yediği gol sayısı 535. Alman A Milli Takımı'nın kalesini şimdiye kadar 94 kez korudu. 36 kez de U21, U20, U19 ve U18 milli takımlarında oynadı.