Emre Tamer Artemis’i podyuma taşıyor

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SANAT ve tasarım çalışmalarını Londra’da sürdüren Ege asıllı ünlü modacı Emre Tamer, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini Zeynep Ober’in danışmanlığında Londra Moda Haftası’na (LFW) paralel olarak büyük defileler ve ünlü modeller eşliğinde tanıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda Cannes 22 Mayıs: 2025 (13-24 Mayıs Cannes Film Festivali), Viyana (Haziran 2025) ve Londra’da (Eylül 2025), sırasıyla Yerebatan Sarnıcı, Kelebekler Vadisi, Artemis Tapınağı ve Mezopotamya konulu defileleriyle son dönemlerde Londra Moda Haftası ve Cannes Film Festivali’nde dikkat çeken Emre Tamer, Mayıs 2025 tarihinde yine Fransa sahillerinde kırmızı halıda tanınan influencer ile bir araya gelecek ve özellikle memleketi İzmir’in Efes Tapınağı’nda yer alan ve antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı koleksiyonunun seçkin tasarımlarını Cannes’da kırmızı halıda ve seçkin mağazalarda müşterileri ile buluşturacak. Emre Tamer, geçen yıl Londra Moda Haftası’nda ilk kez kendisinin Antik dünyanın yedi harikasından biri olan ve sınırları İzmir içinde yer alan Artemis Tapınağı’ndan ilham aldığı büyük bir defile ile Londra’da podyuma çıkmıştı.

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‘ARTEMİS DOĞRU ŞEKİLDE TANITILMALI’

Tamer, bu sene başka bir markanın Artemis Tapınağı’ndan etkilenerek koleksiyon sunduğunu tesadüf eseri sosyal medyada gördüğünü belirtti. Tamer, bu tapınağı anlatmanın böyle bir koleksiyonla mümkün olmayacağını ve adı geçen tapınağın İzmir’in ve dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu ve her şeyden önce bir moda tasarımcısının görevinin defilenin konseptini izleyicilere elbise modelleri, defilenin saç ve makyaj stylini, defile müziği ve defile konseptiyle aktarmak olduğunu belirtti. Memleketi İzmir’de yer alan Artemis Tapınağı’nın maalesef ki diğer bir markanın düzenlediği defilede Artemis Tapınağı’nı hiç bir şekilde yansıtmadığını, tasarımların makyaj aksesuar ve atmosferin konseptle birleşmediğini, tasarımların konsepte uymadığını ve dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis dünyaya hakkı verilerek tanıtılamadığını üzülerek belirtmiştir.

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EMRE TAMER’DEN YENİ PROJELER

Emre Tamer, yeni plaj giyim koleksiyonunu bu sene Amerika’da Wolf and Badger Mağazaları - Los Angeles şubesinde Los Angeles Fashion Week’e paralel büyük bir defile ile tanıtması beklenirken projenin bütün Los Angeles kentinde çıkan orman yangınları nedeniyle iptal edilerek yeni koleksiyonunun tanıtımını yine Cannes’da film festivali zamanında ve Viyana’da büyük bir sergi ile yapılacağını duyurdu.