‘Emniyetteki ayrık otları temizlenmeli’

SPD Federal Meclis milletvekili Cansel Kızıltepe “Emniyet içinde ortaya çıkan durum utanç verici. Görevleri yasaları uygulamak ve insanların can ile malını korumak olan bu kişiler, insanları nasıl öldüreceğini kendi aralarında konuşup mesajlaşıyorlar. Anayasanın yasakladığı sembolleri birbiriyle paylaşıyorlar. Toplumun bir bölümünü gaz odalarında öldürmeyi kurguluyorlar, akıllarından geçiriyorlar. Vahim ve düşündürücü bir durum” dedi.

GÖÇMENLERİN POLİS OLMASI ÖNEMLİ

SPD’li Kızıltepe “Kuzey Ren Vestfalya’da patlayan bir skandaldır. Emniyet içinde aşırı sağcı polislerin olduğu biliniyor. Son çıkan skandal aşırı sağ görüşe sahip polislerin tek tek birey olmadığını ve kendi aralarında örgütlendiklerini de ortaya koyuyor. Skandal emniyete olan güveni derinden sarsıyor. Polis teşkilatındaki bu ayrık otların temizlenmesi ve üzerine gidilmesi zorunlu. Aksi taktirde halkın güvenini kazanmak zor olacaktır. Kuzey Ren Vestfalya’da NSU cinayet işleyip, peş peşe bombalar patlattığında emniyet güçleri aşırı sağcıları soruşturmayı düşünmemişti. Cinayetler ve saldırıların üzerinden 15 yılı aşkın süre geçti. Şimdi aynı eyalette bu kez aşırı sağcı polislerin kurduğu ağları öğreniyoruz. Hem de 2013 yılından beri. Yıllardın fark edilmemiş. Emniyet içinde bu tür olayları hızlı ve etkin şekilde ortaya çıkarılacak yapılar oluşturulmalı” dedi.

CİDDİ BİR ARAŞTIRMA YAPILMALI

Emniyet teşkilatının yapısal bir sorununun olduğunu son skandalın bir kez daha gösterdiğini belirten Kızıltepe “Polis teşkilatında şimdiye kadar aşırı sağ ve ırkçılıkla ilgili hiç araştırma yapılmadı. Emniyet içinde yapısal ırkçılığın olup olmadığına yönelik araştırmanın bir an önce yapılması önemli. Araştırma yapmaktan korkmamak gerekir. Yapılacak bir araştırma emniyetin sağlıklı bir yapıya oturmasını sağlayacaktır. Aşırı sağcı polis skandalının boyutlarını kimse net olarak bilmiyor. Bunun için emniyetin en küçük birimine kadar soruşturmalar yürütülmeli ve daha başka aşırı sağ polis grupları varsa bunlar ortaya çıkarılmalı” dedi. Polislere de seslenen Kızıltepe “Uyuşturucu, terör, katil ve hırsızların peşine kararlıkla ve başarıyla nasıl düşüyorsanız, içinizdeki ırkçıların ve aşırı sağcıların da peşine aynı kararlıkla düşün. Bu sizin başarınız için önemli” dedi.

TOPLUMUN DÖRTTE BİRİ GÖÇMEN

Almanya’nın 2000 yılında çıkarılan yasayla göç ülkesi olduğunu resmen kabul ettiğini hatırlatan sosyal demokrat milletvekili “Toplumun neredeyse dörtte biri göçmen kökenli. Ancak göçmenlerin emniyet teşkilatlarındaki oranı çok düşük. Göçmen kökenli polislerin sayısı artırılmalı. Emniyete ne kadar çok göçmen kökenli istihdam edilirse aşırı sağ ile mücadele o kadar kolaylaşır ve başarıya ulaşır. Toplumun dörtte birini oluşturan göçmenlere ülkenin bir parçası oldukları hissini güçlendirir. Aidiyet duygusu güçlenir. Almanya’da aşırı sağla mücadelede etkin bir yol da daha fazla göçmeni istihdam etmekten geçer” dedi.