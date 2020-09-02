Emniyet soruşturması tamam, sıra savcılıkta

EMNİYET Teşkilatı, polis memurun görevini yerine getirirken ‘abartılı şiddet’ kullanmakla suçlarken, Muhammed hakkında ise görevi başındaki polislere hakaret ve görevini yapmayı engelleme suçlamasında bulundu. Şimdi ise savcılık olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Düsseldorf’da bir olaya müdahale eden polis ile 15 yaşındaki Muhammed arasında tartışma çıkmıştı. Polisler, Muhammed’i yere yatırmış, aralarından biri de tıpkı Amerikan polisinin George Floyd’un boğazına dizini bastırarak ölümüne yol açması gibi gencin boynuna dakikalarca diziyle bastırmıştı. Alman yasalarına göre polis şüphelilere müdahale ederken dizini boynuna bastıramaz. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanı Hebert Reul de yaşananlara tepki göstermişti.