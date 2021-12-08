Emlak24.com sayesinde yatırım sorunlarına çözüm!

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AVRUPA’da yaşayan Türkler birikimlerini değerlendirmek veya anavatanlarında yuvalarının olması için yatırımcıların gözdesi olan Türkiye’deki emlak piyasasını yakından takip ediyor. Emlak24.com da Avrupa Türklerinin yatırım öncesi, sırasında ve sonrasında yaşadıkları zorları aşmaları konularında çözüm ortağı olmak istiyor. Gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Emlak24.com’un kurucusu ve yöneticisi Doğan Gündoğdu, girişimi Almanya‘da yetişmiş ve Türkiye‘de emlak alımı ile buna bağlı hizmetlerde zorlukları bizzat deneyimlemiş uzman bir ekip tarafından yönetilen, ‘üç adımda hizmet’ veren bir Proph-Tech start-up girişimi olarak tanımladı.

Gündoğdu, Batı Avrupa’dan Türkiye’de emlak sektöründe yatırım yapmak isteyenlere verdikleri ‘üç adımda hizmet’i, şöyle açıkladı: “E24’ün öncelikleri arasında, emlak edinimi ve bu süreçte yaşanan sorunlara Avrupa kalite standartlarında çözüm getirmek de var. Biz, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da yaşayan Türkler ve yabancılara yönelik emlak sektöründe önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Türkiye’de emlak satın alımı, satış süreci ve satıştan sonraki yönetimi aşamalarındaki hizmetlerin güven içinde sunulmasında, geliştirdiğimiz teknoloji ile uçtan uca destek veren sağlıyoruz. Alım ve satım öncesi bilirkişi ve değerlendirme raporu hazırlıyoruz. Türkiye’den emlak satın almak isteyen ve ancak bunun için veya kiracılarla uğraşmak için zamanı olmayanlara, Türkiye‘ye gitmeden hukuk danışmanlığından piyasa danışmanlığına kadar ağımızla hizmet veriyoruz. Gerektiğinde finansman desteği de sağlıyoruz.”

Emlak24 vatandaşlardan ekstra bir ücret talep etmiyor. Emlak alım ve satım için Türkiye’de emlakçılar öngörülen ücret, emlak24 için yeterli oluyor. Avrupalı Türklerden Proph Tech Start-Up girişimi Emlak24.com, kısa sürede Alman medya devlerinden Ströer Media’nın ilgisini çekerek ortak olmasını sağladı. Aynı süreçte projeyi baştan beri destekleyen ünlü iş insanı Dr. Werner Hane de girişime ortak oldu. NRW Bank ile imzalanan niyet anlaşması ile projenin yakın zamanda tüm Almanya ve Batı Avrupa’da Türklerin yoğun olduğu sekiz ülkede bayilik üzerinden yapılanması planlanıyor. Alman medya devi Ströer Medya grubu ile ortaklık anlaşmasıyla birlikte Türklerin yoğun olduğu 300 noktada açık hava reklamları ile (metro, havaalanı, alışveriş merkezi ile trafiğin yoğun yerlerde hizmet ve ürünler tanıtılacak. Sadece sertifikalı, alanında uzman şirket ve profesyonellerle çalıştıklarının altını çizen Gündoğdu, emlak ve hizmetin müşteri lehine doğru fiyattan alınmasını sağladıklarını vurguladı. Alış veya satıştan önce 24 saatte değerlendirme raporu hazırladıklarını belirten Gündoğdu, böylece gurbetçiler için en doğru fiyatı tespit ettiklerini dile getirdi. Doğan Gündoğdu, “Türkiye’de emlak piyasasındaki fiyatlama sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda bunun önemli bir hizmet olduğu açıktır. Emlak ve hizmetin alımında hukuki destek sağlayarak ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesini temin ediyoruz” diye konuştu.