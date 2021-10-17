Emlak piyasası karıştı! Cevdet Caner’e yeni suçlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Golü yiyince çılgına döndü Marcao - Kerem vakası...Golü yiyince çılgına döndü! Marcao - Kerem vakası...#Futbol
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı! İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...#Salgın Hastalık
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
200 TL kazandım sandı, uyarınca şoka girdi'200 TL kazandım' sandı, uyarınca şoka girdi!#Kocaeli
Liste güncellendi Aşıda bu 3 yan etkiye dikkatListe güncellendi! Aşıda bu 3 yan etkiye dikkat#Kovid Aşısı
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
Covid öğrenciler için kabus gibi geçti Peki ya öğretmenler Akıl sağlığımı kaybettim...Covid öğrenciler için kabus gibi geçti! Peki ya öğretmenler? 'Akıl sağlığımı kaybettim...'#Öğretmenler
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Dolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyorDolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyor!#Astroloji
İlişkide yaş farkı tartışması... Onlar aşıksa kime neİlişkide 'yaş farkı' tartışması... 'Onlar aşıksa kime ne?'#Bilge Öztürk
HABERLERAvrupa Haberleri

Emlak piyasası karıştı! Cevdet Caner’e yeni suçlama

#Cevdet Caner#Adler #Level One
Emlak piyasası karıştı Cevdet Caner’e yeni suçlama

Almanya ve Avusturya’da bir dönem 2 milyar euroluk emlak iflası ile gündeme gelen Cevdet Caner isimli iş insanı, bu kez de ünlü toplu konut şirketi Adler içinde spekülasyon yapmakla itham ediliyor. Daha önce hakkındaki iflas davalarından geçen yıl beraat eden Caner, karşı atağa geçerek kendisi ve Adler Grubu’nun hedef alındığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Almanya’da 70 bin kadar konuta sahip Adler Grubu, bu aralar 1.5 milyarlık satış yapmakla gündemde.

Haberin Devamı

AVUSTURYA’da genç yaşta milyarlara hükmeden Türkiye kökenli iş insanı Cevdet Caner’in adı yine geniş çaplı emlak spekülasyonuna karıştı. İlk işi çağrı merkezi ile 2000’li yılların başında devler ligine adım atan 58 yaşındaki iş insanı, bu sektördeki iflasını açıkladıktan sonra 2003 yılından itibaren özellikle Doğu Almanya’da çoğu atıl konutları banka kredileriyle satın alarak toplu konut işine girdi. ‘Level One’ isimli şirketiyle toplam 2 milyarlık konut ve ticari emlak toplayan Avusturya doğumlu Caner, 2008 yılında bankalara olan borcunu ödeyemez hale gelince iflasını istedi. İflasını açıkladıktan sonra yolsuzluk ve para aklama iddiasıyla Almanya ve Avusturya’da savcıların hedefine giren Caner, 2020 yılında tüm davaları kazanarak beraat etti.

LONDRA’DA ULTRA LÜKS EVİYLE GÜNDEME GELDİ
Ancak arka planda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kurduğu yatırım şirketleri ile emlak işine devam ettiği belirtilen Caner, toplu konut sektöründeki kurum ve kuruluşlara kendi deyimiyle danışmanlık hizmeti vermeye başladı. İflasından sonra Türkiye’de de 2009 yılında Londra’daki ultra lüks eviyle gündeme gelen Caner hakkında bu kez başında ünlü borsa spekülatörlerinden Fraser Perring’in bulunduğu Londra merkezli Viceroy isimli Analiz ve Araştırma Kurumu, yeni yolsuzluk iddalarında bulundu.

Haberin Devamı

BENİ VE ADLER’İ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Caner’in Almanya’da son günlerde bankalara olan borçları nedeniyle 1.5 milyar euroluk toplu konut satışıyla gündemde olan Adler Grubu’nun gizli ortağı olduğu ileri sürülen Viceroy raporunda kendisinin bilinçli olarak gruba ait konutları değerlerinden aşırı yüksek gösterdiği iddia edildi. Daha önce de Wirecard skandalı hakkında ilk uyarıyı yaparak gündeme gelen Viceroy’un Adler hakkında hazırladığı olumsuz raporun ardından borsalarda işlem gören Adler hisseleri yüzde 40’a varan değer kaybına uğradı. Viceroy’un başında bulunan Frasser Perring’in açığa satış yöntemleriyle hedef aldığı şirketlerin değerini düşültüp, spekülatörlerin kucağına attığı iddasında bulunan Cevdet Caner ise karşı atağa geçerek Perring ve Viceroy hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Perring’in adının çok sayıda sahte rapor hazırlama olayına karıştığını ileri süren Caner, “Beni ve Adler’i bitimek istiyorlar” dedi.

KARTAL YUVASINDAKİ ÖRÜMCEK
Konuyla ilgili geniş analizlere yer veren Alman Spigel Dergisi ise Caner’in ayrıca seçimlerden önce Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’in Temmuz ayında kendisine destek veren büyük iş insanlarının katıldığı lüks bir restorandaki seçim kampanyasını tanıttığı yemekte yer almış olduğunu yazdı. Spiegel’in yazı başlığı olarak ‘Kartal yuvasında bir örümcek’ ibaresini kullanması ayrıca dikkat çekti. (Adler Almanca kartal anlamına geliyor). Spiegel yazısında ayrıca Caner’in halen kayıp olan ve tüm dünyada aranan Wirecard menejeri Jan Marsalek ile bir zamanlar irtibatlı olduğu iddiasında bulunuldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Caner#Adler #Level One

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA