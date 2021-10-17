Emlak piyasası karıştı! Cevdet Caner’e yeni suçlama

Haberin Devamı

AVUSTURYA’da genç yaşta milyarlara hükmeden Türkiye kökenli iş insanı Cevdet Caner’in adı yine geniş çaplı emlak spekülasyonuna karıştı. İlk işi çağrı merkezi ile 2000’li yılların başında devler ligine adım atan 58 yaşındaki iş insanı, bu sektördeki iflasını açıkladıktan sonra 2003 yılından itibaren özellikle Doğu Almanya’da çoğu atıl konutları banka kredileriyle satın alarak toplu konut işine girdi. ‘Level One’ isimli şirketiyle toplam 2 milyarlık konut ve ticari emlak toplayan Avusturya doğumlu Caner, 2008 yılında bankalara olan borcunu ödeyemez hale gelince iflasını istedi. İflasını açıkladıktan sonra yolsuzluk ve para aklama iddiasıyla Almanya ve Avusturya’da savcıların hedefine giren Caner, 2020 yılında tüm davaları kazanarak beraat etti.

LONDRA’DA ULTRA LÜKS EVİYLE GÜNDEME GELDİ

Ancak arka planda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kurduğu yatırım şirketleri ile emlak işine devam ettiği belirtilen Caner, toplu konut sektöründeki kurum ve kuruluşlara kendi deyimiyle danışmanlık hizmeti vermeye başladı. İflasından sonra Türkiye’de de 2009 yılında Londra’daki ultra lüks eviyle gündeme gelen Caner hakkında bu kez başında ünlü borsa spekülatörlerinden Fraser Perring’in bulunduğu Londra merkezli Viceroy isimli Analiz ve Araştırma Kurumu, yeni yolsuzluk iddalarında bulundu.

Haberin Devamı

BENİ VE ADLER’İ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Caner’in Almanya’da son günlerde bankalara olan borçları nedeniyle 1.5 milyar euroluk toplu konut satışıyla gündemde olan Adler Grubu’nun gizli ortağı olduğu ileri sürülen Viceroy raporunda kendisinin bilinçli olarak gruba ait konutları değerlerinden aşırı yüksek gösterdiği iddia edildi. Daha önce de Wirecard skandalı hakkında ilk uyarıyı yaparak gündeme gelen Viceroy’un Adler hakkında hazırladığı olumsuz raporun ardından borsalarda işlem gören Adler hisseleri yüzde 40’a varan değer kaybına uğradı. Viceroy’un başında bulunan Frasser Perring’in açığa satış yöntemleriyle hedef aldığı şirketlerin değerini düşültüp, spekülatörlerin kucağına attığı iddasında bulunan Cevdet Caner ise karşı atağa geçerek Perring ve Viceroy hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Perring’in adının çok sayıda sahte rapor hazırlama olayına karıştığını ileri süren Caner, “Beni ve Adler’i bitimek istiyorlar” dedi.

KARTAL YUVASINDAKİ ÖRÜMCEK

Konuyla ilgili geniş analizlere yer veren Alman Spigel Dergisi ise Caner’in ayrıca seçimlerden önce Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’in Temmuz ayında kendisine destek veren büyük iş insanlarının katıldığı lüks bir restorandaki seçim kampanyasını tanıttığı yemekte yer almış olduğunu yazdı. Spiegel’in yazı başlığı olarak ‘Kartal yuvasında bir örümcek’ ibaresini kullanması ayrıca dikkat çekti. (Adler Almanca kartal anlamına geliyor). Spiegel yazısında ayrıca Caner’in halen kayıp olan ve tüm dünyada aranan Wirecard menejeri Jan Marsalek ile bir zamanlar irtibatlı olduğu iddiasında bulunuldu.