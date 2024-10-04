Emlak miras vergisinde reform sözü

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CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Ev mirası için alınan vergiler çok yüksek. İnsanlar bu yüzden emlaklarını miras bırakmaktan korkuyor. Bu korkularında da haklılar. Bu nedenle emlak miras vergisini düşürmeliyiz” dedi. Dobrindt, emlakların en az on yıl boyunca bizzat kullanılması veya kiraya verilmesi durumunda, vergi muafiyetinin sağlanması gerektiğini savundu.

BAVYERA’DAN REFORM TALEBİ

CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn da bu girişimi destekleyerek, “Emek karşılığını bulmalı. Bu yüzden aile içinde miras kalan evleri ve fazla mesaileri vergisel anlamda daha iyi bir konuma getirmeliyiz” dedi. Spahn, bu tür somut adımların seçim programında yer alması gerektiğini vurguladı. Bavyera eyalet hükümeti de uzun zamandır emlak miras vergisinde reform yapılması gerektiğini savunuyor. Artan emlak fiyatlarına rağmen son 15 yılda vergiden muaf tutulan miktarlarda bir artış yapılmadığını belirten Bavyera eyalet yönetimi, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, daha düşük vergi oranları ve daha yüksek muafiyetler için miras vergisinin bölgeselleştirilmesini talep etti.