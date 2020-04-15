Emlak fiyatlarında düşüş bekleniyor

UZMANLAR, ülkede yeni binaların ve tamir edilmesi gereken gayrimenkullerin satış fiyatlarının 2021 yılının sonuna kadar krizin ekonomiye yapacağı olumsuz etkiye bağlı olarak yüzde 10 ila yüzde 25 oranında düşeceği belirtiyor. Elinde nakit parası olanlarla ve istikrarlı gelir sahiplerinin çok uygun fiyata emlak alabileceğine işaret eden uzmanlar, kira fiyatlarının da aşağı çekileceğini söylüyor. Konut kiralarının yüzde 5 oranında düşmesi tahmin ediliyor. 2021 yılının sonuna doğru ise emlak fiyatlarının konjonktüre bağlı olarak yeniden artabileceği de öngörülüyor.