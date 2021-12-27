Emlak balonu patlayabilir

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ALMANYA’da konut fiyatları son yıllarda rekor hızda artış gösterdi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde konut ve müstakil ev fiyatları, geçen yıla göre ortalama yüzde 12 arttı. Böylelikle 2000 yılından bu yana konut fiyatlarında ikinci kez yüksek oranda artış kayıtlara geçti. Üstelik fiyat artışları sadece konut sıkıntısının yaşandığı büyük şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de artıyor. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (DIW) raporuna göre, düşük faiz oranları, sınırlı yaşam alanı, özellikle büyük yatırımcılar için yatırım alternatiflerinin olmaması ve güçlü bir ekonomi, uzun süredir gayrimenkul patlamasını tetikliyor. Aynı zamanda ahşap, çimento ve çelik gibi pahalı malzemeler ve inşaat sektöründeki kit kapasiteler inşaat-yapı fiyatlarını da artırıyor. Pandemi ve evden çalışanların da sayısının artmasıyla birlikte, kırsal alanlardaki gayrimenkul de giderek daha fazla talep görüyor.