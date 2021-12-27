Emlak balonu patlayabilir

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Almanya Merkez Bankası’nın, ülkedeki konut fiyatlarının değerinin yaklaşık yüzde 30 daha üzerinde olduğu yönündeki raporundan sonra Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) de artan konut fiyatlarına dikkati çekti. DIW tarafından yapılan araştırmada özellikle büyük şehirlerdeki konut sorununun giderek büyüdüğü belirtilirken, gayrimenkul balonunun patlayabileceği uyarısında bulunuldu. DIW, Almanya genelinde 114 şehirdeki emlak fiyatlarıyla ilgili verileri değerlendirdi.
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ALMANYA’da konut fiyatları son yıllarda rekor hızda artış gösterdi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde konut ve müstakil ev fiyatları, geçen yıla göre ortalama yüzde 12 arttı. Böylelikle 2000 yılından bu yana konut fiyatlarında ikinci kez yüksek oranda artış kayıtlara geçti. Üstelik fiyat artışları sadece konut sıkıntısının yaşandığı büyük şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de artıyor. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (DIW) raporuna göre, düşük faiz oranları, sınırlı yaşam alanı, özellikle büyük yatırımcılar için yatırım alternatiflerinin olmaması ve güçlü bir ekonomi, uzun süredir gayrimenkul patlamasını tetikliyor. Aynı zamanda ahşap, çimento ve çelik gibi pahalı malzemeler ve inşaat sektöründeki kit kapasiteler inşaat-yapı fiyatlarını da artırıyor. Pandemi ve evden çalışanların da sayısının artmasıyla birlikte, kırsal alanlardaki gayrimenkul de giderek daha fazla talep görüyor.
FİYAT DÜZELTMELERİ OLABİLİR Ancak gayrimenkuldeki bu artışlar ekonomistleri alarma geçirdi. DIW, hazırladığı raporda bazı şehirlerdeki emlak balonunun patlayabileceği konusunda uyardı. Enstitü, on yıldan fazla süredir artan fiyatların ardından Berlin, Münih, Hamburg gibi diğer büyük şehirlerde ve üniversite şehri olarak bilinen orta büyüklükteki şehirlerde önümüzdeki yıllarda ciddi anlamda ‘fiyat düzeltmelerinin’ mümkün olacağını belirtti. DIW adına raporu hazırlayan Konstantin Kholodilin, emlak sektöründe fiyatların düşeceğini veya durgunlaşacağını kaydetti. Ev veya konut satın alımında fiyatların yüzde 9 artarken kiraların yaklaşık yarısı kadar arttığını vurgulayan Kholodilin, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu alanda fiyat düzeltmeleri olabilir, başka bir deyişle emlak fiyat balonları patlayabilir” dedi. Ancak DIW, emlak fiyatlarının düşmesine rağmen finansal anlamda bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Genel olarak, emlak satışlarının sağlam bir şekilde finanse edildiği belirtilirken, fiyat balonlarının patlaması nedeniyle finansal istikrara tehdit oluşturacak bir neden olmadığı belirtildi. DIW, ayrıca konut piyasasında arz ve talep arasındaki fark aralığına da dikkati çekti.