Emin Doğanay‘a işadamları ödülü

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EMİN Doğanay, Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak 1979 yılında Almanya’ya geldi. Doğanay, 1995 yılında eşiyle birlikte Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Usedom adasına yerleşti. Baltık deniz kıyısındaki adanın turizm açısından gelişmeye başladığı dönemde ilk önce döner büfesi açarak ticaret hayatına atıldı. Daha sonra 1999 yılında Insel Perakende ve Toptan Ticaret şirketini kuran Emin Doğanay, bugün adanın en büyük gıda tedarikçisi durumunda.

FAHRİ ELÇİ SEÇİLDİ

Başarılı iş hayatının yanı sıra sosyal hayatta da aktif olan Emin Doğanay, 2014 yılında Mecklenburg-Vorpommern eyaleti tarafından Türkiye ile eyalet arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ve katkı sağlamak amacıyla fahri elçi seçildi. Yaklaşık 20 kişiye istihdam sağlayan Emin Doğanay, adadaki otel, restoran, yuvalar ve kliniklere günlük sebze ve meyve tedarik ediyor. Emin Doğanay’in bir de eşiyle birlikte işlettiği marketi bulunuyor.

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‘TÜRKİYE’Yİ DÜRÜST ŞEKİLDE TANITIYORUM’

Aldığı ödülün kendisini motive ettiğini belirten Emin Doğanay, adada yaşamaya başladığından bu yana Türkiye’nin de gönüllü turizm elçisi gibi çalıştığını belirtti. Emin Doğanay, “Amacım yaşadığım eyaletle Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlamak. Aynı zamanda karşılıklı yatırım imkânlarını tanıtarak yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamak. 2014 yılında beri Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin fahri ekonomi elçisi olarak Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerde daha sağlıklı ilerleyebilmek için çalışmalar yapıyorum. Yaşadığım yerde Türkiye’yi dürüst şekilde tanıtıyorum. Ekonomik ilişkiler geliştikçe karşılıklı önyargılar da yıkılıyor“ dedi.

Emin Doğanay’a ödülü, işverenler derneği başkanı Gerold Jürgens, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph, Eyalet Başbakanlığı Müsteşarı Patrick Dahlemann verdi.