Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala intihar etti! Durumu kritik...

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala 2019 yılının Ocak ayında transfer olduğu İngiliz kulübü Cardiff City'e imza atmak üzere Fransa'dan uçağa binmiş fakat uçak Manş Denizi üzerinde düşmüştü. Bu kaza sonucunda hayatını kaybeden Sala'nın cansız bedenine uzun uğraşlar sonucunda ulaşılmış ve ailesine teslim edilmişti. Tüm bu zorlu süreç boyunca Sala ailesinin sözcülüğünü talihsiz futbolcunun kız kardeşi olan Romina üstlenmişti. Futbolcu kardeşini trajik şekilde kaybeden Romina Sala'nın önceki gün intihar ettiği bildirildi. Arjantin medyasının haberine göre Romina Sala'nın kendini asma ve zehirli madde içilmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun çok kritik olduğu ifade edildi.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Romina'nın vücudunun çok zarar gördüğü ve doktorların hayatını kurtarmak için büyük uğraş verdiği belirtildi. Emiliano'nun kederli babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan yalnızca 3 ay sonra 58 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.