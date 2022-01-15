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HABERLERAvrupa Haberleri

Emekliye telefon tuzağına dikkat

#Paul Ehrlich Enstitüsü#Kovid 19#DRV
Emekliye telefon tuzağına dikkat

Almanya’da son günlerde emeklileri hedef alan dolandırıcıların sayısının arttığı uyarısında bulunuldu. Alman Emeklilik Sigortası Kurumu DRV’den (Deutsche Renten Versicherung) yapılan açıklamada, dolandırıcıların, kendilerine DRV süsü vererek emeklileri arayıp dolandırdıkları belirtiliyor. Biz de bu açıklamayı dikkate alarak, emeklilerimizi bu konuda uyarmayı bir görev olarak adlediyoruz.

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Emekliye telefon tuzağına dikkat
DRV yetkilileri, dolandırıcıların çeşitli yöntemlere başvurarak, emeklilerden para koparmaya çalıştıklarını belirtiyorlar. Edinilen bilgiye göre, en sık başvurulan yöntemler şunlar:

* Dolandırıcılar gözlerine kestirdikleri emeklilere, örneğin ödeme talimatı içeren sahte antetli yazı gönderip kendilerinden, değişik banka hesaplarına para havale etmelerini istiyorlar.
* Bazı dolandırıcılar ise kaçak yollardan ele geçirdikleri adreslere bizzat giderek kapının zilini çaldıkları ve emeklileri yüz yüze görüşme cüreti gösteriyorlar. Durumdan habersiz olan emekli, parasına göz diken sahte DRV çalışanını eve alıp hem canını hem de parasını tehlikeye atabiliyor.

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DRV yetkilileri tarafından yapılan uyarılarda, şöyle denildi:

Emekliye telefon tuzağına dikkat
RESMİYET SÜSÜ VERİYORLAR
“Dolandırıcılar emeklileri telefonla arayıp, kendilerinden yabancıya ait bir banka hesabına para havale etmelerini istiyorlar. Aksi takdirde, emekli aylıklarında kesinti yapılacağı veya aylıkların tümden kesileceği uyarısında bulunan dolandırıcılar, tehdit yoluyla emeklileri korkutmaya çalışıyorlar. DRV, emeklilere yönelik herhangi bir geri ödeme talimatını yazılı olarak bildirmektedir. Bu nedenle lütfen kimse, telefonla arayanlara veya bizzat kapıya dayanarak DRV adına para isteyenlere itibar etmesin, yurtiçinde veya yurtdışındaki herhangi bir banka hesabına da para havale etmesin. Bunun dışında yine DRV çalışanı kisvesi altında telefon yoluyla ilaç veya tıbbi araç ve gereç pazarlayanlara karşı da emeklilerimizin uyanık olmalarını öneriyoruz.”

BİLGİLERİ GÜNCELLEME BAHANESİ
Alman Emeklilik Sigortası yetkilileri, dolandırıcıların sıklıkla, kişisel bilgileri güncelleme bahanesiyle emeklileri telefonla arayıp sigorta numaralarını, doğum tarihlerini veya banka hesap numarası gibi bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Dolandırıcılar, teknik manipülasyonla telefonun ekranında DRV’ye ait bir telefon veya faks numarasının görüntülenmesini sağladıklarını kaydeden yetkililer, “Bazı dolandırıcılar telefonla aradıkları emeklilere, merkezi bilgisayar sisteminde bir arızanın nedeniyle emekli aylığının fazladan havale edildiğini söyleyerek, kişinin bundan dolayı aylığının bir kısmını kuruma iade etmesi ve banka hesap bilgilerini bildirmesi gerektiği belirtiyorlar. Dolandırıcılar bu sayede, kişiye ait özel bilgilere ulaşıyorlar” diyorlar.

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DRV: ŞÜPHELENENLER 0800 1000 4800’Ü ARASIN
Alman Emeklilik Sigortası DRV yetkilileri, bu tür bilgilerin genellikle yazılı yoldan talep edildiğini, ancak emeklinin son dönemde DRV nezdinde yaptığı herhangi bir yazılı başvuruda telefon numarası bildirmiş olması halinde, kendisine telefon yoluyla ulaşılıp eksik bilgileri tamamlama yoluna gidilebildiğini kaydettiler. Bunun ancak çok ender bir durum olduğunu hatırlatan yetkililer, mağdurların telefonla kendilerini DRV adına arayan kişinin talepte bulunduğu konu hakkında uyanık olmaları gerektiğini, talebin aslını öğrenmek için, telefonunuzun ekranında görünen numarayı çevirmektense, DRV’ye ait olan 0800 1000 4800 numaralı ücretsiz telefon danışma hattını aramalarını istediler.

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KORONAVİRÜS AŞI DOSYASI – 1

AŞI ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR

Almanya’da geçen ay yürürlüğe giren bir yasayla, sağlık ve bakım sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar için koronavirüse karşı aşı yaptırma zorunluluğu getirildi. Alınan karar uyarınca, 15.03.2022 tarihine kadar hastane veya bakım evlerindeki sağlık çalışanlarından ya koronavirüse karşı aşılarını yaptırmış veya bu virüse bağlı hastalığı atlatmış ya da hekim raporuyla aşıdan muaf olduklarını belgelemiş olmaları isteniyor. Halk arasında yoğun tartışmalara yol açan aşı zorunluluğuna ilişkin alınan siyasi karar ne anlama geliyor? Aşı yaptırmayanlara hangi yaptırımlar uygulanabilecek?
Sizler için bu konuyu araştırdık.

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NE ANLAMA GELİYOR?
Federal Parlamento ve Eyaletler Meclisi’nin 10.12.2021 tarihli oturumlarında oy birliğiyle onaylanan yasayla uygulamaya konulan ‘işletmelere göre aşı zorunluluğu’ kararı ne anlama geliyor? Aşı zorunluluğunun bir bakıma, uygulama kapsamına giren sağlık çalışanlarının, aşı yaptırdıklarını kanıtlama veya belgeleme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Diğer bir ifadeyle, sağlık çalışanlarının, 15.03.2022’ye kadar ya aşılı olduklarını, ya koronavirüs kaynaklı rahatsızlığı atlattıklarını belgelemeleri veya sağlık sorunları nedeniyle aşıdan muaf olduklarına dair hekim raporu sunmaları gerekiyor.

YÖNETMELİKTE NE YAZIYOR?
Kişinin yasayla ön görülen süre içinde ibraz etmekle yükümlü olduğu aşı belgesinin nasıl olması gerektiği ise Alman bilim kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından hazırlanan Kovid 19 Koruma Tedbirleri Yönetmeliği’nin 2. Maddenin 3. fıkrasında tanımlanmış durumda. Buna göre, söz konusu enstitünün internet sayfasında önerilen aşılardan birinin gerekli tüm dozajlarının kişiye zerk edilmiş ve üzerinden 14 günlük bir sürenin geçmiş olması halinde, kişinin aşısının tam yapıldığı kabul edilmektedir. Hukukçulardan edinilen bilgiye göre, hastane bakım ve huzurevi, engellilerin konakladığı bakım evleri, muayenehaneler gibi sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapanların yanı sıra, can kurtarma hizmetinde veya doğumhanede görevli sağlık personeli, işvereni nezdinde aşı olduklarına dair belge ve kanıt ibraz etmekle yükümlü kılındılar. Hangi sağlık kuruluşlarının yönetmelik kapsamına girdiğini, Federal Sağlık Bakanlığı’nın şu web sitesinde yer alıyor.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/einrichtungsbezogene-impfpflicht-kommt.html
Bu vesileyle tüm okurlarımızın da sağduyulu davranmasını diliyor, aşı yoluyla hem kendisini hem de çevrelerindeki insanları korumasını umut ediyoruz.

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DEVAM EDECEK: KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAYANLAR İŞTEN ATILACAK MI?

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#Paul Ehrlich Enstitüsü#Kovid 19#DRV

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