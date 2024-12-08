Emekliye Noel hediyesi!

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçim yaklaşırken, Sol Parti’den ayrılanların bu yılın başlarında kurdukları Birlik Sahra Wagenknecht (BSW), ‘Noel hediyesi’ olarak emeklilere 500 Euro Noel Parası ödenmesini gündeme getirdi. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, yaklaşık 21 milyon emeklinin çok büyük bir bölümünün zor koşullarda yaşadığına işaret ederken, “Bu ülkenin kalkınması ve bizlerin bugünkü refah düzeyine ulaşması için yıllarca emek veren, ter döken emeklilere Noel Parası ödenmeli” dedi. Almanya’da 45 yıl çalışıp da emekli olan her iki kadından birinin 1300 Euro emekli aylığı aldığını hatırlatan Wagenknecht, “Buna bir son verilmeli. Kadın ve erkek emeklilerin sıkıntı içinde yaşamalarına son verilmeli” dedi.

AVUSTURYA ÖRNEK ALINMALI

BSW Eş Başkanı, bu konuda Almanya’nın komşu ülke Avusturya’yı örnek almasını da önerdi. Avusturya’da emekli olanların son dönemlerde aldıkları net ücretin yüzde 87’si oranında emekli aylığı aldığına dikkat çekerken, bu oranın Almanya’da yüzde 55’te kaldığını hatırlattı. Aynı zamanda Avusturya’da emeklilere yılda 14 kez, Almanya’da ise 12 kez emekli aylığı ödendiğini de söyledi. Öte yandan eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’de CDU, SPD ve BSW’nin kuracağı yeni hükümetin Koalisyon Protokolü’nde emeklilere yılda 13 kez emekli aylığı verilmesi de yer aldı.